伊利沙伯醫院內科、外科、神經外科等 明年中起陸續遷往啟德新急症醫院

伊利沙伯醫院的服務，未來將陸續遷往位於啟德發展區的新急症醫院。醫院管理局今日（30日）向黃大仙區議會提交文件，除了家庭醫學服務外，新醫院在首階段亦會為市民提供專科門診服務，院方會先安排將內科、外科、神經外科和家庭醫學專科門診服務，由現時伊利沙伯醫院日間醫療中心搬遷至「專科門診大樓」（四座）五至八樓的專科門診樓層。另外，臨床腫瘤科專科門診的舊症覆診，亦會在首階段搬遷至「腫瘤科大樓」（五座）。

另外三座大樓料最早明年底完成

該文件向黃大仙區議會，交代現時新急症醫院項目進度，指新醫院將會在2026年年中稍後時間分階段投入服務，伊利沙伯醫院大部分臨床服務將會以循序漸進的模式，逐步轉移至新醫院。新醫院共有五座大樓，其中的「專科門診大樓」（四座）及「腫瘤科大樓」（五座）已進入最後完成階段，並已於今年12月中完成消防裝置及設備的檢查和測試工作。待取得相關證書後，院方便可以開展服務籌備階段。

另外，新醫院另外的三座大樓，分別為「急症大樓」（一座）、「行政大樓」（二座）及「教學及培訓大樓」（三座），目前正進行上蓋結構、外牆、室內裝修及機電設備工程，預計最早於2026年年底完成。

此外，伊利沙伯醫院的物理治療部、職業治療部、營養部、足病診療部，以及義肢及矯形部等專職醫療服務，亦會在首階段開始，以循序漸進的模式，安排部分病人轉移到新醫院接受服務。有關診斷及介入放射治療及檢查方面，包括X光、超聲波檢查、磁力共振（MRI）、電腦掃描（CT）、正電子電腦掃描（PET-CT）等診斷及介入放射檢查服務，亦會在首階段分批轉移到新醫院，逐步開展服務。

將安排專責團隊及利用「HA Go」通知病人

文件續指，由於服務轉移的過程可能會對病人造成不便，新醫院將會成立專責團隊，跟進病人預約相關的溝通工作，並透過電話、手機短訊、郵寄及醫院管理局流動應用程式「HA Go」等方式多管齊下通知病人。

首先，如病人的診症地點（包括新症及覆診）需要由伊利沙伯醫院轉移到新醫院，院方會在診症前最少兩個月，安排專責團隊的職員致電相關病人，確認最新的診症安排及其個人資料正確無誤，並即時將最新的診症資料透過手機短訊通知病人。及後院方會將最新的診症資料及地點，以郵寄形式再次通知病人。在診症期的三個星期之前，相關資訊亦會透過流動應用程式「HA Go」的推送功能通知病人。

記者：黃子龍

