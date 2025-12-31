人才辦夥馬會及酒店業代表瑞士招才 遇心儀人選即場發聘書

香港人才服務辦公室（人才辦）近年積極加強海外推廣，招攬全球人才，早前聯同香港賽馬會及五家酒店代表訪問瑞士，五日走訪五家當地知名酒店管理學府，參與四場招聘活動，向當地人才介紹香港的就業機遇及人才入境計劃，企業代表更即場進行面試，成果令人鼓舞。

人才辦聯同香港賽馬會、香港君悅酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港瑰麗酒店、香港麗思卡爾頓酒店及香港W酒店、港島香格里拉及香港喜來登酒店的代表前往瑞士，走訪當地五所知名大學，包括EHL酒店管理商學院、瑞士理諾士國際酒店管理學院、瑞士酒店管理大學、瑞士凱撒里茲酒店管理大學，以及格里昂高等教育學院，期間參與了四場招聘活動。

馬會：港款待業對海外人才具吸引力

馬會會員營運支援及效益管理執行經理彭雅琪表示，是次隨人才辦外訪為馬會首度赴海外招聘，喜見當地人才反應踴躍，展現對行業的熱誠及來港發展的興趣，反映香港作為亞洲款待業重地對海外人才別具吸引力。馬會人才招聘高級經理李天麗表示，是次吸引逾一百八十人應徵，配合近年馬會與政府合作推動賽馬旅遊，以及慈善、體育等業務的人手需求。

遇心儀人才即場取錄

在招聘活動中即場取錄八人的港島香格里拉代表 - 香格里拉集團人力管理總監（香港）潘鈞豪表示，不少當地學生都對亞洲文化感興趣，傾談時發現他們熟悉集團願景，處理客人投訴方面技巧成熟。香港瑰麗酒店培訓及發展總監衛健雯亦說，當地學生對香港印象佳，紛紛查詢來港實習及長期留港的發展機會。

香港喜來登酒店人力資源總監甘文輝稱對是次外訪成果感喜出望外，學生表現積極，目前已發出近二十份取錄通知，期望再與人才辦合作。香港麗思卡爾頓酒店及香港W酒店人力資源總監劉緻凝稱當地人才雖來自名牌大學，但態度務實，願意由低層做起。香港尖沙咀凱悅酒店人力資源總監黎詠雯指，高才通計劃申請簡單，能提升人才的信心，已成為港企海外招聘一大賣點。

人才辦：瑞士行公私營合作令人鼓舞

人才辦總監陳海勁表示，是次瑞士之行成果令人鼓舞，更有多名當地人才透露已申請高才通計劃來港發展。他指人才辦已進行逾七十次外訪，舉辦逾二百場海內外推廣活動，部份邀請企業同行，攜手向國際人才展示香港的無限機遇。現正籌備3月舉辦的全球人才高峰會周，以突顯香港作為國際人才樞紐和國家人才門戶的優勢。

