油麻地警署1.2開放參觀 羅淑佩預告必「值回票價」：有精彩片段、AI技術助訪客化身《無間道》主角

【除夕/倒數/2026/元旦】政府早前公布，因應大埔宏褔苑大火，取消今年的除夕倒數煙花表演。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（12月30日）在商台節目表示，大火發生至今約1個月，明白到市民心情仍受影響。今年旅發局將改在中環舉行光影表演及音樂演出，仍然會有倒數活動，希望踏入新一年，社會能重新振作。她又預期，農曆新年的煙花會如常舉行，認為社會需要逐步復常。她明言，1月2日開放公眾參觀的「油蔴地警署光影之旅」，公眾一定會覺得值回票價。

羅淑佩指，取消維港煙火匯演對海景酒店及餐廳生意有影響，非常感謝業界在獨特情況下理解和體諒。她指，宏福苑大火後一度擔心影響旅遊業界，但發現近日聖誕節期間，海外旅客訪港人次有所增加，單日最高5.1萬人次訪港，大火後亦有不少活動如期舉行，反映香港的韌性，亦不會因災害而完全停下來。

旅發局的跨年倒數活動，今年在中環遮打道行人專用區舉行，並有光影匯演，8幢參與的建築物各有特色，羅淑佩感謝終審法院大樓的參與。今年的倒數活動是全新的光影匯演，倒數後有全新的音樂編排，可以展示香港特色，並加入不同元素，有外地殿堂級組合 AIR SUPPLY，亦有本地歌手馮允謙及雲浩影，都是當時得令及大家喜歡的歌手，相信無論本地市民，以及外地旅客都會感到既新鮮，亦有似曾相識的感覺。

羅淑佩指，新一年有多項吸引的活動舉行。被問到明年農曆新年的煙花匯演會否如常，羅淑佩指農曆新年是中國人相當重視的節日，社會要一路向前行，「復常步伐穩妥就OK」，預料活動會如常。

由文創產業發展處策劃、位於舊油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於1月1日開幕、1月2日開放予公眾參觀。羅淑佩指，訪客可現場感受香港老「差館」布局和氣氛，目前已有過千人預約。她指香港警匪片世界聞名，過去外訪時，韓國政商界都對此非常熟悉和感興趣。

羅淑佩描述道：「我哋就將舊油麻地警署，化身成一個油麻地戲院。」活化後的舊警署將會展示經典電影道具，「入到去會有一條好精彩嘅片（播放），𠵱家唔劇透住啦！但一定個個鏡頭你都熟悉，亦都好佩服製作人員可以整到條咁嘅片。」亦會利用科技，讓遊客可以透過AI等方式，體驗成為電影主角的感覺：「你揀張poster影張AI相，你直頭好似成個陳永仁（《無間道》主角）咁樣。」她指開放後的舊油麻地警署入場收費30元，「但你一定覺得值回票價」。