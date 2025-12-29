Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猴痘︱16歲少年巴基斯坦確診 曾在當地有高風險接觸 無接種疫苗

社會
更新時間：22:50 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:50 2025-12-29 HKT

衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，正調查一宗猴痘輸入個案，涉及一名16歲少年，整個潛伏期內均逗留在巴基斯坦，其間曾有高風險接觸。

防護中心表示，該少年12月18日於外地出現皮疹，繼而出現皮膚潰瘍和發燒，並於12月25日回港後到天水圍醫院急症室求診。鑑於病徵持續，他於12月27日到博愛醫院急症室求診，並被安排入住屯門醫院進行隔離。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後證實對猴痘呈陽性反應。病人目前情況穩定。

根據病人提供的資料，他沒有接種猴痘疫苗，整個潛伏期內均逗留在巴基斯坦，其間曾有高風險接觸。中心暫未發現任何資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並將個案通報世界衞生組織。

