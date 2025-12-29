內地孕婦涉訛稱來港與配偶團聚 意圖詐騙入境處及仁安醫院 准保釋至明年2月再訊
更新時間：17:48 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:48 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:48 2025-12-29 HKT
持雙程證來港的42歲內地女子於2018年疑串謀兩名男子，涉訛稱自己來港探望配偶及該配偶是自己腹中胎兒的生父，意圖詐騙入境處及仁安醫院，以致獲准入境及產後服務。涉案女子被控串謀詐騙及串謀以欺騙手段取得服務等兩罪，案件今於沙田裁判法院再訊，她暫毋須答辯，續准以現金20萬元保釋至明年2月23日再訊。
42歲被告周芙容，被控於2018年某天至4月20日期間，與李賢峰及一名叫「Alan」的人士串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉著她與李賢峰締結婚姻，並不誠實地及虛假地表示，她來港的目的是為了探望其配偶李賢峰及與其團聚，從而誘使處長及其人員作出違反其公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准她入境；及與上述2人串謀以欺騙手段，即虛假地聲稱李是她待產嬰兒的親生父親，從而不誠實地取得仁安醫院的服務，即她產後的分娩服務。
案件編號：STCC900049/2025
法庭記者：王仁昌
