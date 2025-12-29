對話新益昌胡新榮：從主業突圍到機器人跨界 LED封裝龍頭上演雙線博弈

據《星島環球網》報道，半導體及LED封裝設備的行業格局，似有異動。

2025年8月11日，全球半導體後端設備龍頭奧芯明（即ASMPT）正式宣布對中國區的生產和運營進行戰略性調整優化，進而決定關閉其位於深圳寶安區的先進半導體設備（深圳）有限公司（AEC）。

與此同時，與ASMPT分屬同一賽道的國內半導體及LED封裝設備龍頭新益昌（688383.SH），卻通過一紙公告點出了此輪產業結構調整的餘波。

12月25日，新益昌發布公告，公司於12月23日在中山工業園接待萬和證券等多家機構調研，稱公司已獲國內主流半導體客戶重複訂單，並持續深化與英飛淩等海外客戶的合作。

《星島》亦從可靠消息源處獲悉，自2024年末雙方官宣合作以來，英飛淩向新益昌下達的訂單金額已有數億元之多。

有業內人士則向《星島》分析稱，ASMPT在全球IC固晶機、先進封裝設備等高端市場握有充足的話語權，此番關閉擁有成熟製程的AEC，也旨在將公司重心聚焦於行業內技術門檻更高的熱壓鍵合（TCB）等領域，其逐步退出的成熟封裝市場，則有望被國內廠商承接。

隱形國產龍頭

公開資料顯示，新益昌成立於2006年，主要從事半導體、LED及新型顯示、電容器、鋰電池等行業智能製造裝備的研發、生產和銷售。2021年，新益昌在上海證券交易所科創板上市。作為國內少數具備核心零部件自研自產能力的企業，新益昌已經成為國內LED封裝、電容器老化測試智能製造裝備領域的領先企業，同時憑借深厚的研發實力和持續的技術創新能力，成功進入了半導體封裝設備和鋰電池設備領域。

新益昌董事長胡新榮在接受《星島》采訪時表示，目前公司在LED封裝裝備市場佔有率超過80%，與國內頭部顯示企業均有業務合作。

值得注意的是，近年來國內顯示面板企業開始密集在Mini LED領域布局。據LED inside統計，2025年上半年LED顯示產業延續高速擴張態勢。截至2025年6月30日，共有56個LED顯示相關項目進展披露，涵蓋簽約、立項、開工、投產等階段，項目投資總和超1,120億元。涵蓋從Micro LED芯片到背光模組、從LED顯示屏到Micro LED微顯示器等，產業鏈各環節全面爆發，呈現出「簽約密集、開工加速、投產集中、技術升級」四大特徵。

胡新榮強調，自Mini-led技術誕生開始，新益昌便持續與合作客戶打造各類產品線，目前公司不僅與頭部企業合作緊密，而且在技術方面也儲備充足；「一旦行業需要，我們會陸續推出新產品和新設備」。

值得注意的是，由於國際頭部廠商正逐步退出半導體封裝成熟製程領域，這一市場變化為新益昌等國內新玩家提供了全新的市場空間。

公開信息顯示，2024年末，新益昌已與全球功率芯片巨頭英飛淩達成基於高精度連線設備的合作。據悉，英飛淩在馬來西亞投資建設了「200毫米碳化矽功率半導體晶圓廠」，該工廠建設完成後將成為全球最大且最具競爭力的200毫米碳化矽功率半導體晶圓廠，其中高精度連線設備就由新益昌提供。

在胡新榮看來，2025年新益昌與諸多國際客戶取得了接觸，通過與更多客戶在成熟製程上合作，不僅可以讓公司拿到更多的市場份額，而且雙方可以在設備層面進行磨合，「相當於我們可以通過客戶給我們平台進行技術驗證，這比投入多少研發都管用。」

胡新榮認為，隨著技術進步和客戶需求的不斷拓展，預計2026年公司會有較大的發展機會，將不斷打開行業發展與技術突破的天花板。

新益昌也在公告中表示，截至2025年第三季度末，新益昌半導體業務收入佔總營收比例已超過10%，疊加Mini LED固晶機業務後，使得高端裝備整體營收佔比突破50%，已成為公司核心增長引擎。

買機器「送」機器人？

持續升溫的不僅僅是半導體與LED業務，新益昌甚至將具身智能也作為了公司下一步的發展核心。

相關信息顯示，2025年10月，新益昌發布具身智能機器人HOSON-Robot。彼時，新益昌方面表示，HOSON-Robot的誕生標志著公司實現了「小腦」運動控制器、靈巧手及關節模組等核心部件的自主研發生產。

從產品資料來看，HOSON-Robot多次提及了工業生產場景下的人工替代及高精度作業的保障能力，相關技術也均指向機器人動作的快速性與精準度等指標，其靈巧手更是完成了工業場景的初步適配。

胡新榮則向《星島》強調了公司布局具身智能業務的初衷：「下遊客戶普遍面臨著產業工人缺乏的問題，我們為客戶提供了機器設備，如果能夠同時搭配操作設備的機器人，這就形成了一個閉環，有點像買機器『贈送』機器人。」

新益昌也在接受調研時表示，基於公司在高速高精運動控制、驅動器、高精度DDR電機等核心部件的長期技術積累，公司具備自研機器人「小腦」運動控制器、靈巧手和關節模組的能力，並採用混合智能架構，實現工業與未來通用場景的快速適配。依托在半導體和LED及新型顯示行業深厚的客戶基礎與設備製造經驗，公司能高效推進機器人在產線場景的落地應用，形成顯著的技術協同優勢。

胡新榮表示，新益昌自2024年便開始籌備機器人業務，預計26年將推出第二代產品。「由於我們有一定的技術積累，技術遷移會比較快；在策略上採取小步快跑的擴張方式，先完成產品優化練好內功，然後爭取明年實現進入工廠的目標。」

當前，國內機器人市場規模增長顯著，其中工業機器人和服務機器人的應用領域不斷拓展。胡新榮預計，公司2026年機器人放量在500至1000台之間，具體數量視技術驗證效果而定。胡新榮強調，公司會提前布局產能，以應對市場增長和潛在需求。

而《星島》亦從可靠消息源處得到確認，國內某頭部顯示面板廠商將成為新益昌的首批機器人目標客戶。

胡新榮同時還提及，公司的機器人主要圍繞產線生產進行開發，由於諸多元器件實現自產、其成本較好控制，在行業內與宇樹可以處於同一水平線，售價則會參照兩年期人工工資來確定。

「公司會兼顧主業和機器人業務的協同發展，儘管短期內機器人業務效益尚不顯著，但長遠來看，這一趨勢和方向具有確定性。因此，公司將在穩固主營業務的同時，持續加大在機器人領域進行投入，這是一次關於新技術、新業務的探索與嘗試」，胡新榮表示。

星島視角

當頭部玩家聚焦高端技術且主動讓出成熟市場，最終被中國企業憑借成熟市場的優勢，逐步實現技術突破與市場份額的反超。過去30年中，這類精彩劇本在中國產業界已是屢屢上演。

在產業升級的浪潮中，我們不僅要抓住國產替代的歷史機遇，深耕核心主業以鞏固市場地位；還要敢於跨界創新，在新興賽道布局未來。然而成功的跨界往往需要時間的沉澱與耐心的堅守。如何在確保主業持續增長的同時，為新興的機器人業務拓展出足夠的發展空間，這將是新益昌這家國內細分領域龍頭未來需長期面對的挑戰與考驗。

《星島》見習記者：周昊 中山報道