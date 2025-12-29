Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港11月出口貨值4,689億元 按年升18.8% 大馬升幅最高逾七成

更新時間：16:52 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:52 2025-12-29 HKT

政府統計處今日（29日）公布，本港11月份商品整體出口貨值按年上升18.8%，進口貨值亦升18.1%，兩者均是連續兩個月錄得雙位數增長。

整體出口貨值4689億 按年升18.8%

繼10月份錄得17.5%升幅後，2025年11月份的商品整體出口貨值為4,689億元，按年上升18.8%。進口方面，繼10月錄得18.3%升幅後，11月份商品進口貨值為5,174億元，按年上升18.1%。月內錄得有形貿易逆差485億元，相等於商品進口貨值的9.4%。

馬來西亞、越南升幅最為顯著

總計2025年首11個月，商品整體出口貨值按年上升14.3%，進口貨值則升14.1%，期間錄得有形貿易逆差3,828億元。按地區分析，11月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升17.1%，當中以馬來西亞、越南、台灣、泰國及中國內地的升幅較為顯著。

11月份主要出口目的地貨值升幅：

  • 馬來西亞：升72.0%

  • 越南：升54.9%

  • 美國：升44.4%

  • 台灣：升45.3%

  • 泰國：升39.6%

  • 荷蘭：升36.4%

  • 中國內地：升16.4%

進口方面，來自大部分主要供應地的貨值均錄得升幅，當中以越南及中國內地的增長最為顯著，分別上升102.3%及25.0%。

