體育專員蔡健斌：啟德體育園開幕歷經逾20次測試 最自豪主場館「一夜變身」草坪
更新時間：16:06 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:06 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:06 2025-12-29 HKT
啟德體育園今年3月開幕，成為「世界級香港新地標」。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌表示，啟德體育園是其近年重點工作之一。為確保體育園與城市順暢銜接，並保障大規模人流安全，他與團隊在園區開幕前進行了逾20次不同規模的綜合測試，覆蓋約20萬人次，旨在為交通及營運提供數據基礎，確保市民入場順暢、離場快捷，以及場館運作順利。
蔡健斌特別提到，啟德主場館的「一夜變身」靈活草坪系統是他最引以為傲的成就。該系統能夠在一個晚上將場地轉換為演唱會模式，並在3至4天內重新變回比賽草坪。他強調，這套高適配性系統讓體育園能夠在演唱會、專業賽事及其他大型活動之間快速切換，從而更好地滿足城市對公共文化及體育服務的多元需求，實現城市與場館之間的高效融合。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT