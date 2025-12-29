體育專員蔡健斌：啟德體育園開幕歷經逾20次測試 最自豪主場館「一夜變身」草坪

啟德體育園今年3月開幕，成為「世界級香港新地標」。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌表示，啟德體育園是其近年重點工作之一。為確保體育園與城市順暢銜接，並保障大規模人流安全，他與團隊在園區開幕前進行了逾20次不同規模的綜合測試，覆蓋約20萬人次，旨在為交通及營運提供數據基礎，確保市民入場順暢、離場快捷，以及場館運作順利。

蔡健斌特別提到，啟德主場館的「一夜變身」靈活草坪系統是他最引以為傲的成就。該系統能夠在一個晚上將場地轉換為演唱會模式，並在3至4天內重新變回比賽草坪。他強調，這套高適配性系統讓體育園能夠在演唱會、專業賽事及其他大型活動之間快速切換，從而更好地滿足城市對公共文化及體育服務的多元需求，實現城市與場館之間的高效融合。