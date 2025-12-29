牛頭角上邨弒母案 控方擬接納被告改認誤殺罪
更新時間：16:02 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:02 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:02 2025-12-29 HKT
2022年11月牛頭角上邨發生弒母命案，25歲精神病漢涉嫌於住所內襲擊並殺害50歲母親，藏屍睡房睡床下多日，原被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。控方今（29日）早上於高等法院交代擬接納被告改為承認誤殺罪，惟最近1份為被告索取的精神科報告已經超過一年前，故獲准押後案件以重新評估被告精神狀態。案件押後至明年3月3日再訊，期間被告須繼續還柙候訊。
25歲無業男黃俊傑被控於2022年11月30日，在香港九龍秀茂坪牛頭角道189號牛頭角上邨常榮樓某單位謀殺羅彩橋。
案件編號：HCCC145, 146/2025
法庭記者：陳子豪
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT