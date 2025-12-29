牛頭角上邨弒母案  控方擬接納被告改認誤殺罪  

2022年11月牛頭角上邨發生弒母命案，25歲精神病漢涉嫌於住所內襲擊並殺害50歲母親，藏屍睡房睡床下多日，原被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。控方今（29日）早上於高等法院交代擬接納被告改為承認誤殺罪，惟最近1份為被告索取的精神科報告已經超過一年前，故獲准押後案件以重新評估被告精神狀態。案件押後至明年3月3日再訊，期間被告須繼續還柙候訊。

案發在2022年11月30日，死者屍體其後由仵工舁送殮房。資料圖片

25歲無業男黃俊傑被控於2022年11月30日，在香港九龍秀茂坪牛頭角道189號牛頭角上邨常榮樓某單位謀殺羅彩橋。

案件編號：HCCC145, 146/2025

法庭記者：陳子豪

