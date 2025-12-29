Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外賣員月收十張「牛肉乾」 勞聯設休息室解困 議員促增短暫泊位

社會
更新時間：16:19 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:19 2025-12-29 HKT

港九勞工社團聯會設立的「外賣員休息室」服務今午（29日）在勞聯英才賽馬會教育中心舉行啟用儀式。該休息室已於本月16日起投入服務，為外賣員提供冷氣、免費 Wi-Fi、飲用水及休憩空間，旨在方便附近工作的外賣員於非送餐高峰時段歇息，並提供合法泊車位，未來可因應實際需要進一步擴充。

籲在外賣需求大區增短暫泊車位

勞聯主席林振昇、秘書長周小松，聯同多位勞聯常務委員、外賣平台代表及外賣員共同出席啟用儀式。林振昇致辭時表示，勞聯曾參考內地設立「外賣員驛站」的做法，嘗試在本港商場等地尋求設立休息站，但在繁忙地段尋找兼具泊車與休息功能的地點極為困難，而偏遠地段則不便送餐。他強調，現有休息站僅屬起步，希望藉此引發社會關注外賣員的工作環境。他呼籲政府、房署及大型商場等，積極考慮在外賣需求集中的區域，增設短暫泊車位與休息空間。

林振昇又強調，許多外賣員並無正式僱傭合約，即使部分平台提供交通意外保障，但仍與《僱員補償條例》下的保障有別。他樂見政府已聽取勞聯意見，並正推動立法以完善對外賣員的保障，期望能盡快落實。

他指，休息室啟用後日均有三四十人次使用，設施現時設有約20個電單車泊位及可容納超過20人的室內休息空間，未來可因應實際需要進一步擴充。

目前外賣員無需登記便可直接使用休息室，林振昇表示，此舉為方便外賣員，主要依賴自律與信任，「暫時唔做咁多核實，都係講個信字」，現階段希望減少限制，讓外賣員能快速停泊、接單、休息，避免因手續繁複造成不便。

外賣員：無需擔心違泊罰單

外賣員簡先生表示，勞聯設立的休息室為從業員提供了合法的停泊位與休息空間，「起碼有瓦遮頭，就算打風落黑雨都可以入嚟避」。

簡先生提到，以往在街邊休息時，即使只是短暫離開上廁所或取餐，車輛亦可能被抄牌甚至鎖車，而休息室則讓他們能夠安心用餐、充電，無需擔心罰款問題。他坦言，違例泊車罰單是外賣員一大負擔，曾試過一個月收到近10張告票，罰款累計達三四千元。即使月入可達兩三萬元，在扣除油費、車輛維修及罰款等開支後，實際收入仍然有限。

記者、攝影：郭文卓

