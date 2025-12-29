除夕倒數︱中環行人專用區舉行 燈光匯演取代煙花 不設默哀冀平安心迎接新一年

2026年即將來臨，旅遊發展局今日（29日）簡介香港跨年倒數活動安排，今年跨年倒數活動將於12月31日晚上11時28分至翌日（2026年1月1日）凌晨12時10分，在中環遮打道行人專用區舉行跨年倒數活動。活動以「新希望，新開始」為主題，結合歌唱及多媒體光影表演，為市民及旅客送上祝福。

除夕倒數︱不設默哀 冀平常心迎接新一年

由於上月底大埔宏福苑大火，導致至少161人死亡，政府宣布政府原來的除夕倒數煙花。被問到移師中環遮打道舉行的跨年倒數會否有默哀環節，旅發局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興表示，內部有討論相關問題，認為事情已過去，因此不會有靜默等安排，希望大家以平常心迎接新一年。

國際殿堂級組合Air Supply首度來港獻唱

洪忠興表示，是次跨年倒數活動將以嶄新形式，在核心商業區舉行。音樂演唱方面，特別邀請到國際殿堂級組合Air Supply來港獻唱，本地年輕歌手馮允謙及雲浩影亦會參與演出，香港警察樂隊及兒童合唱團亦將參與其中。

中環8座地標建築物上演光影匯演

踏入2026年前的20秒，中環8座地標建築物的外牆將會上演光影匯演，以跳字形式顯示倒數計時，並配合光影圖案，與現場觀眾一同迎接新年。光影表演將持續約3分鐘，以「新希望，新開始」為主題，向全球觀眾送上祝福。

為配合活動安排，遮打道的冬日小鎮將於除夕當日下午4時起暫停開放，並於下午6時起實施封路措施。旅發局亦在中環遮打花園及愛丁堡廣場設立兩個觀賞區，設有電視螢幕及音響，即時轉播現場盛況。

取消煙花失氣氛？燈光匯演亦具吸引力

被問到活動期間會否設默哀環節，旅發局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興稱，冀透過簡單跨年活動，讓旅客及市民迎接新年，故未有相關安排，「其實我們內部有討論過這問題，大家都覺得事情過了一段時間，另外都是新一年的來臨，也有很多朋友和我們反映希望盡量回復平日的生活模式等等，所以我們不再提有靜默等安排，希望都是一個很平常的心態，去迎接新一年。」

洪忠興指，過去倒數活動也有與「新希望、新開始」類似的訊息，向市民及旅客傳達平安、盼望及祝福。至於取消煙花會否影響氣氛，他承認視覺效果會有不同，但認為燈光匯演亦具吸引力，「今年在繽紛冬日節，我見到聖誕裝置及多媒體沉浸式燈光匯演，收到的反應是大家都享受多層次和有深度的氣氛」。

多平台直播倒數盛況 尖沙咀文化中心同步轉播

旅發局預計，不少市民及旅客會選擇在尖沙咀觀賞倒數。因此，文化中心外牆當晚亦會同步直播中環的倒數活動。現場觀眾亦可透過會展設立的巨型倒數鐘一同倒數，感受節日氣氛。

另外，旅發局網站、Facebook及YouTube等社交平台，ViuTV 99 台、ViuTV 網站及應用程式，以及無綫電視 81 台、HOYTV 77 台及港台電視 32、港台網站及應用程式，均會同步直播是次跨年倒數活動。

記者：蕭博禧

