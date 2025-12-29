Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜逾百災民聯署致函特首 盼原址重建：是重建生活尊嚴與希望唯一途徑

社會
更新時間：14:21 2025-12-29 HKT
發佈時間：14:21 2025-12-29 HKT

大埔宏福苑五級大火發生至今超過一個月，毀滅無數幸福家庭，七幢大廈逾千個單位被焚毀，未被火災波及的宏志閣居民亦未能返回寓所。逾百名來自八幢大廈的災民聯署向行政長官李家超、財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸發信，表達其在宏福苑原址重建的願望，懇求政府能在宏福苑原址重建，讓他們回到熟悉的地方，繼續與家人和鄰里共同安穩生活，「原址重建不僅是居住的安排，更是心靈的安慰，是重建生活尊嚴與希望的唯一途徑。」

附宏福苑居民聯署信全文：

致尊敬的香港特別行政區行政長官、財政司司長及財政司副司長

李家超先生、陳茂波先生及黃偉綸先生:

您們好

我們是宏福苑火災的受災居民。首先感謝習主席、夏主任和特首先生對我們災民的關愛和高度重視。

這場突如其來的災難，令我們失去了安身之所，也失去了多年來與家人、鄰里共同建立的生活根基。至今回想當日的火光與驚慌，心中仍然充滿痛楚與無助。

宏福苑不僅是一個屋苑，也是我們的家，是我們世代居住的地方。許多居民長年在此生活，鄰里之間互相扶持，彼此早已成為一家人。這裡承載著我們的回憶：孩子的成長、長者的安養、家庭的團聚、穩定和安居。失去家園的痛苦，並非只是失去一個居住的空間，而是失去了我們安穩的根。

我們懇切地請求政府能夠在宏福苑原址重建，讓我們能夠回到熟悉的地方，繼續與家人和鄰里共同安穩生活。對於我們這些災民而言，原址重建不僅是居住的安排，更是心靈的安慰，是重建生活尊嚴與希望的唯一途徑。

我們明白重建需要時間與資源，但我們相信政府有能力、有責任去回應災民的呼聲。希望您能以仁心仁政，體恤我們的慘況，讓我們能夠在原有的土地上重新安居，延續我們的生活與情感。

此致

敬禮

宏福苑火災受災居民敬上

逾百名來自八幢大廈的災民聯署向行政長官李家超、財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸發信。宏福苑居民聯署信擷圖
黃偉綸曾提5安置選項

財政司副司長黃偉綸擔任今次火災的應急住宿安排工作組組長，早前表示希望以「組合拳」的方式讓居民「有得揀」，會在聆聽居民意見後，爭取在未來幾周內有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。 

