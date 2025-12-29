Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪水橋謀殺案｜再多1名29歲無業男被控謀殺罪  還柙待進一步調查明年3月再訊

社會
更新時間：14:03 2025-12-29 HKT
發佈時間：14:03 2025-12-29 HKT

51歲男子疑因私煙糾紛被殺害，8月被棄屍洪水橋亦園路，事後警方先後拘捕27人。今（29日）早上再有1名29歲無業男被控1項謀殺罪，於粉嶺裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，案件押後至明年3月23日再訊，以待警方進一步調查，包括搜查被告手提電話、等候科學鑑證及驗屍報告以及拘捕在逃人士，期間被告須還押候訊。

29歲無業男張偉賢被控於2025年8月25日，在屯門亦園路亦園村近燈柱BD3188與楊友填、黃志賢、張傳威及其他不知名人士，謀殺男子曾彭山。

案件編號：FLCC 2943/2025

本報記者
 

