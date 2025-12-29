洪水橋謀殺案｜再多1名29歲無業男被控謀殺罪 還柙待進一步調查明年3月再訊
更新時間：14:03 2025-12-29 HKT
發佈時間：14:03 2025-12-29 HKT
發佈時間：14:03 2025-12-29 HKT
51歲男子疑因私煙糾紛被殺害，8月被棄屍洪水橋亦園路，事後警方先後拘捕27人。今（29日）早上再有1名29歲無業男被控1項謀殺罪，於粉嶺裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，案件押後至明年3月23日再訊，以待警方進一步調查，包括搜查被告手提電話、等候科學鑑證及驗屍報告以及拘捕在逃人士，期間被告須還押候訊。
29歲無業男張偉賢被控於2025年8月25日，在屯門亦園路亦園村近燈柱BD3188與楊友填、黃志賢、張傳威及其他不知名人士，謀殺男子曾彭山。
案件編號：FLCC 2943/2025
本報記者
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT