私隱專員公署委任兩名新委員 朱偉年及黎少斌加入科技發展常務委員會

個人資料私隱專員鍾麗玲今日（29日）宣布，委任網絡安全專家朱偉年及香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌為個人資料私隱專員公署科技發展常務委員會新成員，任期均為兩年，由2026年1月1日至2027年12月31日。

兩位新成員具備豐富科技經驗

朱偉年為網絡安全專家，擁有逾32年網絡安全行業經驗，工作範疇涵蓋雲端遷移、獨立網絡安全及私隱影響評估、金融科技與傳統支付系統實施，以及個人資料私隱方案保障。

黎少斌現為香港生產力促進局首席數碼總監，曾於跨國企業任職逾20年，是工業4.0及智能科技應用技術專家，熟悉數碼市場及新興產業趨勢，並具備豐富的本地與海外業務拓展經驗。

多名現任委員獲續任

此外，委員會三名現任成員李嘉樂、黃錦輝及姚兆明獲繼續委任，任期同為2026年1月1日至2027年12月31日。

私隱專員鍾麗玲亦藉此機會，感謝所有委員會成員的貢獻，並特別鳴謝任期屆滿的陳仲文及劉偉經。

由2026年1月1日起，委員會成員名單如下（按英文姓氏排列）：

鍾麗玲女士, SBS（個人資料私隱專員）（聯席主席）

王雅媛女士（助理個人資料私隱專員（合規、環球事務及研究））（聯席主席）

張偉倫博士

朱偉年博士（新成員）

黎少斌先生（新成員）

李嘉樂教授

立法會議員黃錦輝教授，MH

楊瓞仁教授

姚兆明教授

委員會成立旨在就數據處理及資訊科技發展對個人資料私隱的影響，向私隱專員提供意見。委員會由資訊及通訊技術行業的傑出人士組成，成員涵蓋資訊安全、網絡安全和人工智能等領域的專家，其多元的學術及企業背景有助於私隱專員制定應對科技發展並保障個人資料私隱的政策和建議。