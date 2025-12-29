連續性僱傭合約門檻降至「468」 明年1.18起生效 勞工處：僱員更易享全面僱傭權益
更新時間：12:28 2025-12-29 HKT
勞工處發言人今日（29日）表示，《2025年僱傭（修訂）條例》就《僱傭條例》（第57章）下「連續性合約」規定所作出的修訂，將於2026年1月18日起適用。
減少因偶爾低於門檻被中斷連續性受僱
新規定將降低「連續性合約」的工作時數（工時）門檻，並在計算工時方面加入彈性，減少僱員因偶爾在某星期工時低於門檻便中斷連續性受僱的情況，讓僱員更容易享有全面的僱傭權益，例如法定假日薪酬、有薪年假等。
由新規定適用起，僱員如連續受僱於同一僱主四星期或以上，以及僱員的工時符合以下其中一項條件，便屬根據「連續性合約」受僱：（i）每星期最少工作17小時；或（ii）（當在某一星期工作少於17小時）在該星期及其緊接過去三星期組成的四星期期間為有關僱主工作不少於68小時。
勞工處：新規定無追溯力
新規定沒有追溯力，在新規定適用前的僱傭期，僱員仍須連續受僱於同一僱主四星期或以上，及每星期最少工作18小時才符合「連續性合約」規定。《僱傭條例》的其他條文會如常應用，僱員會繼續享有各項法定權益。
市民可瀏覽勞工處專頁了解進一步資料，或致電勞工處24小時熱線2717 1771（由「1823」接聽）查詢。
