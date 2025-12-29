Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連續性僱傭合約門檻降至「468」 明年1.18起生效 勞工處：僱員更易享全面僱傭權益

社會
更新時間：12:28 2025-12-29 HKT
發佈時間：12:28 2025-12-29 HKT

勞工處發言人今日（29日）表示，《2025年僱傭（修訂）條例》就《僱傭條例》（第57章）下「連續性合約」規定所作出的修訂，將於2026年1月18日起適用。

減少因偶爾低於門檻被中斷連續性受僱

新規定將降低「連續性合約」的工作時數（工時）門檻，並在計算工時方面加入彈性，減少僱員因偶爾在某星期工時低於門檻便中斷連續性受僱的情況，讓僱員更容易享有全面的僱傭權益，例如法定假日薪酬、有薪年假等。

由新規定適用起，僱員如連續受僱於同一僱主四星期或以上，以及僱員的工時符合以下其中一項條件，便屬根據「連續性合約」受僱：（i）每星期最少工作17小時；或（ii）（當在某一星期工作少於17小時）在該星期及其緊接過去三星期組成的四星期期間為有關僱主工作不少於68小時。

新規定將降低「連續性合約」的工作時數（工時）門檻，並在計算工時方面加入彈性。
新規定將降低「連續性合約」的工作時數（工時）門檻，並在計算工時方面加入彈性。

勞工處：新規定無追溯力

新規定沒有追溯力，在新規定適用前的僱傭期，僱員仍須連續受僱於同一僱主四星期或以上，及每星期最少工作18小時才符合「連續性合約」規定。《僱傭條例》的其他條文會如常應用，僱員會繼續享有各項法定權益。

市民可瀏覽勞工處專頁了解進一步資料，或致電勞工處24小時熱線2717 1771（由「1823」接聽）查詢。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
21小時前
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
19小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
5小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
6小時前
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
影視圈
4小時前