特區政府於澳門設置香港「跨境通辦」自助服務機 可一站式申辦各項香港政府服務
更新時間：10:56 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-29 HKT
發佈時間：10:56 2025-12-29 HKT
數字辦公布於澳門特別行政區設置香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處澳門的居民和企業無須親身到港便可申辦香港的政務服務。
香港特區政府指，一向積極促進政務服務「跨境通辦」。繼早前在粵港澳大灣區（大灣區）九個內地城市設置自助服務機，新設於澳門的「跨境通辦」自助服務機提供14個香港政府決策局、部門及有關機構共70項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務範疇，包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助、文化及旅遊，以及選民登記。
由即日起，市民亦可前往位於澳門的政府綜合服務中心，使用「跨境通辦」自助服務機，通過自助服務機輸入資料、掃瞄文件和列印結果，一站式申辦各項香港政務服務。
自助服務機於澳門政府綜合服務中心的開放時間為星期一至五，澳門節假日除外，上午9時至中午12時及下午1時至6時。服務中心亦同時設有「智方便」自助登記站，便利在澳門工作及生活的香港市民登記「智方便+」，直接以「智方便」流動應用程式接達超過1300項政府及公私營機構服務及政府電子表格，例如註冊「積金易」、續領車輛牌照、申請國際駕駛許可證和登記醫健通等。
香港「跨境通辦」自助服務機及「智方便」自助登記站現已全面覆蓋大灣區9個內地城市及澳門。數字辦會繼續優化「跨境通辦」服務，以滿足身處大灣區的居民和企業對香港政務的需求。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
2025-12-28 09:00 HKT