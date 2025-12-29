特區政府於澳門設置香港「跨境通辦」自助服務機 可一站式申辦各項香港政府服務

數字辦公布於澳門特別行政區設置香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處澳門的居民和企業無須親身到港便可申辦香港的政務服務。

香港特區政府指，一向積極促進政務服務「跨境通辦」。繼早前在粵港澳大灣區（大灣區）九個內地城市設置自助服務機，新設於澳門的「跨境通辦」自助服務機提供14個香港政府決策局、部門及有關機構共70項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務範疇，包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助、文化及旅遊，以及選民登記。

特區政府於澳門的政府綜合服務中心同時設置「智方便」自助登記站，便利在澳門工作及生活的香港市民登記「智方便+」。政府新聞處圖片

位於澳門的香港「跨境通辦」自助服務機現時提供共70項政務服務，市民可通過自助服務機一站式申辦各項香港政務服務。政府新聞處圖片

數字政策辦公室公布於澳門設置香港「跨境通辦」自助服務機及「智方便」自助登記站。政府新聞處圖片

由即日起，市民亦可前往位於澳門的政府綜合服務中心，使用「跨境通辦」自助服務機，通過自助服務機輸入資料、掃瞄文件和列印結果，一站式申辦各項香港政務服務。

自助服務機於澳門政府綜合服務中心的開放時間為星期一至五，澳門節假日除外，上午9時至中午12時及下午1時至6時。服務中心亦同時設有「智方便」自助登記站，便利在澳門工作及生活的香港市民登記「智方便+」，直接以「智方便」流動應用程式接達超過1300項政府及公私營機構服務及政府電子表格，例如註冊「積金易」、續領車輛牌照、申請國際駕駛許可證和登記醫健通等。

香港「跨境通辦」自助服務機及「智方便」自助登記站現已全面覆蓋大灣區9個內地城市及澳門。數字辦會繼續優化「跨境通辦」服務，以滿足身處大灣區的居民和企業對香港政務的需求。