每日雜誌‧人物誌｜細聽骸骨背後故事 李衍蒨為亡者尋回身份與尊嚴

大埔宏福苑火災，部分遺體因嚴重焚毀未能確認身份，早前警方曾安排失聯者家屬抽取DNA樣本，協助辨認。本港法醫人類學家李衍蒨，過去多次參與災難現場的遺體辨識和鑑定工作，包括在倫敦「格蘭菲塔」大火，為無名屍骸尋回身份。她指，烈火下遺體的DNA樣本恐遭破壞，若找到牙齒，絕對有助辨識，但預期工作艱巨。今次災難發生在香港，令她倍感傷痛。屍骨尚存，餘音未絕，她認為法醫人類學家的工作，是細聽屍骨背後的故事，為亡者尋回身份和尊重，亦助家屬釋懷，重新出發。

李衍蒨曾在大埔居住10多年，雖然近年遷出，但她指，每次回大埔探望家人，宏福苑總是必經之地，「看到宏福苑，就知道家在附近。」這幾星期回家路上，遙望這個大埔居民心中的地標，她只覺物是人非，總感戚然難過，心裏滿是無力感。

曾參與「格蘭菲塔」大火鑑定工作

不少人把逾150人死亡的宏福苑五級火警，與2017年奪去72人性命的英國倫敦「格蘭菲塔」火災相提並論。撇開宏福苑的起火原因仍有待調查，兩宗火警的近似之處，是部分罹難者的遺體燒成灰燼，難辨身份。

她記得，當年身在非洲國家索馬利蘭參與亂葬崗挖掘工作，在營地期間從新聞畫面中目睹大火吞噬大廈。半年後，她赴倫敦參與鑑定工作。由於不少罹難者的遺骸殘缺不全，亦有人僅剩牙齒可辨，她形容當時工作艱巨，壓力沉重。

李衍蒨曾到非洲索馬利蘭，考察戰爭罪行並挖掘亂葬崗。 受訪者提供

李衍蒨曾多次參與災難與屠殺事件的骸骨辨認工作，追尋亡者身份。 受訪者提供

李衍蒨指出，兩宗火警另一個共通點，是均屬「開放式災難」。她解釋，兩者皆發生在住宅大廈，牽涉樓層多，住客人數廣，即使掌握住客名單，亦難確定事發當刻實際在場人數，增加辨識工作的困難。

今次宏福苑火災，在港人心中留下烙印，亦讓她感悟人生無常。她冀望能盡早為亡者找回身份，讓家屬釋懷，重新出發。

「焚燒過的遺骸，還能否抽取DNA？」這是災後鑑定的常見提問之一，李衍蒨指，國際界普遍認可指紋、DNA（脫氧核糖核酸）及牙齒作為辨認死者身份的方法。惟經烈焰吞噬後，遺體的指紋恐已不全，體內蛋白質亦可能因高溫變異，影響DNA樣本。

2017年12月，李衍蒨在倫敦參與格蘭菲塔火災的鑑定工作。 受訪者提供

若能找到牙齒 辨識率大增

她補充，若能找到牙齒，辨識率亦大大提高。她指，牙齒是人體最堅硬的組織，表面的琺瑯質能保護牙齒，內部的牙髓與牙骨質則蘊藏大量DNA，即使僅找到1顆牙齒，亦可望透過經牙髓提取DNA，追查亡者身份。

她提到，除了DNA樣本，亦可通過醫療植入物或舊傷患，如人工膝關節和醫療釘等，協助辨識。她稱，骸骨藏有不少線索，如憑骸骨大小，可追蹤到亡者的性別、年齡、高度，甚至種族。

過去12年，李衍蒨曾參與空難事故中罹難者的辨識工作，亦多次為戰亂或自然災害中的亡者鑑定身份，足跡遍及東帝汶、波蘭、塞浦路斯及索馬利蘭，處理過無人認領或埋在亂葬崗骸骨的人道救援工作。

屍骨尚存，餘音未絕。數年前，她在東帝汶處理骸骨時，曾陷入毫無線索的困境，「當時曾經自我懷疑」，但最終憑小線索取得大進展。

李衍蒨以法醫人類學家身份出席國際會議。 受訪者提供

非國挖掘亂葬崗 家屬聚攏打探

為亡者發聲之餘，她亦珍視生者的感受。她提到，2017年在索馬利蘭挖掘亂葬崗時，有軍人持槍戒備，態度傲慢地驅趕聚集民眾。該國內戰期間，全國約25%人口罹難，亂葬崗成了歷史烙印，不少民眾仍矢志追尋「失蹤」家屬的下落。

當她及團隊展開挖掘工作的消息傳出，不少家屬前來打探，看見身份未確認的骸骨被挖出，民眾已激動嚎哭。她希望藉挖掘工作，讓民眾得以釋放積壓多年的傷痛，重新走下去。

每次處理骸骨，她都抱持尊敬的心，謹慎處理，使用毛刷、鏟子等考古工具，輕拂骸骨上的灰塵，生怕破壞亡者僅餘的痕跡。

李衍蒨指，法醫人類學家要細聽屍骨背後故事，為亡者尋回身份和尊重。

每次處理嬰孩遺體 分外揪心

多年來，她提醒自己不要感情用事，毋忘為亡者找真相的使命。可是，最令她震撼及動容的，是涉及幼嬰及孩童的事故。2013年，她在美國邁亞密進行法醫解剖實習，當時處理一宗懷孕婦女遭槍殺案，案中母親及5個月大的胎兒雙雙身亡，兇手是母親的男性伴侶。

當時她先解剖母親遺體，期間從羊膜囊取出已成形的胎兒。她稱，胎兒依賴母親供應養分，當母親死亡，胎兒亦會夭折。她曾疑問是否需要解剖胎兒，惟法醫認為須明確查明死因，最終決定按程序解剖。她坦言，當時覺得胎兒已被奪去性命，還要接受解剖，情何以堪，「還記得動刀一刻於心不忍，流下淚來。」

自那次經歷後，每當再處理幼嬰或兒童，儘管仍感揪心，但她已學懂區分情感和理智，叮囑自己保持冷靜，細心聆聽骸骨背後的故事。

在本港，法醫人類學家是冷門工作，亦常被人與法醫混淆。她解釋，法醫透過解剖屍體，為亡者找死因；法醫人類學家則透過檢驗骸骨，找出亡者身份。她形容，每一副骸骨背後，都是一個故事，法醫人類學家的工作，是細聽骸骨說話，為曾被遺忘的亡者尋回身份和尊重。當見到亡者獲得安葬，家屬釋然，她最感可貴。

李衍蒨撰寫多本介紹法醫人類學的書籍，推廣科普知識。

李衍蒨現時在大學教授法醫人類學的相關課程。 受訪者提供

近年醉心研習日本技藝「金繼」 修復破損器物

近年李衍蒨醉心研習日本技藝「金繼」，學習修復破損器物。「金繼」視裂痕為器物的歷史印記，從尋找骸骨到修復器物，她坦言，「每一次用心的修補，都是對生命的溫柔回應。」

不掩飾裂痕 「不完美之美」

「金繼」是日本傳統修復陶器與漆器的工藝，技法以生漆混合金、銀粉末，黏合破損陶器或瓷器的裂痕，過程中不掩飾裂痕，體現「不完美之美」。3年前，李衍蒨遇上「金繼」技藝，深深着迷，開始研習。

近年李衍蒨醉心研習日本技藝「金繼」，學習修復破損器物。 受訪者提供

近年李衍蒨醉心研習日本技藝「金繼」，學習修復破損器物。 受訪者提供

法醫人類學家從人類遺骸中，尋找亡者的故事與未完篇章；「金繼」修復者則藉重新連結破碎器物，賦予其新生命，兩者頗有異曲同工之處。李衍蒨感性地說，「器物即使破損，依然可以美麗地延續。人何嘗不是？」

本月初，她在中環大館參加「金繼」研習班。她稱，在「金繼」的世界，裂痕並非瑕疵，而是一段值得銘記的歷程。她領悟，修復的不只是器物，也往往是生命中不願遺忘的事物與情感。她自言並非職人，技藝亦不完美，但堅信每一次用心修補，都是對生命的回應。

記者：關英傑