粵車南下︱車窗黑玻璃惹衝擊 電動車代理指內地早已普及：如同「外星襲地球」 本港文明落後至少30年

【粵車南下/黑玻璃/運輸署】「粵車南下」計劃上周正式實施，但兩地車輛標準的差異隨即成為全城焦點。當中，內地不少車輛兩側車門玻璃採用深色車窗（俗稱「黑玻璃」），與香港沿用數十年的嚴格透光度規定有明顯出入。

粵車南下︱業界指內地自動駕駛、環保規格早已領先

有資深電動車代理商今早（29日）在商台節目直言，內地車輛在技術標準如自動駕駛、環保規格等方面早已領先，此次「粵車南下」的衝擊，形同「外星人襲地球」，凸顯香港在汽車相關的文明與法規上，已「落後內地至少30至50年」。有立法會議員亦承認相關法例早已過時，促請政府盡快檢討，以適應與時並進的發展。

相關新聞：

粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進

黃毅力：30年不變法規 環保舒適皆落後

作為擁有兩個汽車品牌電動車代理權的業界人士，黃毅力指出，「黑玻璃」問題在香港並非新鮮事，而是纏繞業界長達30年的舊問題。他憶述，世界各地不少地區基於環保等因素，都有使用黑玻璃。他解釋，深色玻璃能有效阻隔紫外線和熱能，減輕冷氣系統的負荷，從而達到節能環保的效果，同時亦為乘客提供更高的舒適度。

然而黃毅力提到，當年政府部門以「保安理由」為由，憂慮無法看清車內情況而禁止使用，「運輸署就推話警察，警察就話唔關我哋事，係運輸署事。」但他認為這種說法在今天看來早已站不住腳。結果導致法規停滯不前。時至今日，大部分先進國家及地區，包括英國、歐洲，甚至整個中國內地，都已普遍接受及採用深色車窗，香港的做法顯得格格不入。他又憶述，有警務處前任處長，坐駕都曾採用深色玻璃。

「外星人襲地球」的衝擊 港澳對比顯差異

黃毅力形容，這次「粵車南下」帶來的衝擊，不僅僅是車窗顏色。「其實就好似『外星人襲地球』咁樣，因為佢哋行緊嚟香港呢，佢有自動駕駛啦，另外黑玻璃啦。似乎我哋嘅文明呢，係落後佢哋至少30至50年。」他認為，內地車輛在標準、技術和配置上已超越香港，而香港的法規卻未能與時並進，這一點澳門反而比香港更優勝。他提到，香港不僅在車窗標準上設限，甚至電動車充電標準上亦與國家標準存在差異，許多內地國家標準的電動車難以在港出牌，形容當局「用好多行政嘅手段」造成壁壘。

陳紹雄：法例確實過時 促政府全面檢討

立法會交通事務委員會主席陳紹雄於同一節目亦提到，現行規管車窗透光度的《道路交通（車輛構造及保養）規例》（第374A章），確實「好多年冇修訂過」。他指出，法例的原意除了安全，亦是為了讓執法人員能觀察車內情況，但隨着科技發展，這些理由是否仍然充分，值得商榷。

陳紹雄表示，在「粵車南下」計劃下，所有內地車輛來港前，理應在內地指定的驗車中心完成驗車，並「要確保南下粵車符合香港對車輛結構同安全嘅要求」。若最終出現內地車輛的標準與香港法規不符但仍能入境，或會予公眾一種「有特權」的觀感。

他認為，政府應藉此機會與時並進，全面檢討相關法例。「我覺得運輸署應該盡快去審視，係咪因為今次粵車南下，考慮到有部分嘅廣東車落到嚟香港嘅時候，可以放寬呢個部分呢？隨之然，香港嘅相關法例法規，係咪都一次過全面檢討？」他建議，若政府認為需要作出修改，應盡快將修訂方案提交立法會，由於相關規定屬於附屬法例，修訂程序相對簡單，耗時不長。

