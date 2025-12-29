天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄

新一年將至，惟天氣仍異常溫暖，12月下旬氣溫不時超過20度，更曾高達25度，似乎「這個冬天不太冷」。不過，天文台今日（29日）表示，一股偏東氣流會在除夕日逐漸影響廣東沿岸，該區雲量增多。預料一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及周末氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色逐漸好轉。

周六大埔上水僅8度 打鼓嶺低見5度

根據天文台九天天氣預報，周五（1月2日）及周六（1月3日）市區最低氣溫分別為12度和11度。1月3日最寒冷，新界多區早上跌穿10度，大埔、上水只有8度，而打鼓嶺更一度低見5度。而1月2日風力強，離岸間中6級，高地達7級。

或首次11、12月無發寒冷天氣警告

不過，天文台早前在天氣隨筆已表示，入秋以來仍未需要發出寒冷天氣警告，若情況持續至12月底，這將是天文台自1999年設立寒冷天氣警告以來，首次在11月及12月內沒有寒冷天氣警告生效。根據天氣預報，由於未來兩天最低溫亦有17、18度，故這情況非常有機會發生，勢破26年以來（由1999年至2025年）紀錄。

翻查天文台資料庫紀錄，寒冷天氣警告在1999年12月16日開始。過去5年發出寒冷天氣警告次數：

2020：3次

2021：1次

2022：3次

2023：2次

2024：3次