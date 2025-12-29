天文台｜今日大致天晴 早上清涼 最高氣溫約22度

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。由於天朗氣清，今早新界部分地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至13度左右。

本港地區今日天氣預測，大致天晴。早上清涼，日間乾燥，最高氣溫約22度。吹和緩東至東北風。

展望明早仍然清涼，日間溫暖及乾燥。除夕短暫時間有陽光，元旦大致多雲，晚上漸轉吹偏北風，隨後一兩日氣溫顯著下降，風勢頗大。

分區氣溫

九天天氣預報

影響廣東沿岸的東北季候風會在今明兩日逐漸緩和，該區天色大致良好，早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升及乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。而一股偏東氣流會在除夕逐漸影響華南沿岸，該區雲量增多。預料一股東北季候風會在元旦晚上抵達沿岸地區，該區北風增強，隨後一兩日氣溫顯著下降，天氣轉冷。