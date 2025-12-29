六合彩｜新年金多寶1.3周六晚搞珠 頭獎一注獨中達1億元 即睇最旺號碼！

新年發達機會接腫而來，馬會公布將於本周六（明年1月3日）舉行六合彩新年金多寶攪珠，將設7,500萬元金多寶，若以每注10元計算，頭獎彩金有機會高達1億元。新年金多寶彩票已正式開售，為讓市民有更多時間購買彩票，本周二（12月30日）將不設六合彩攪珠，而1月1日元旦則為「好運1月1賽馬日2026」，同樣不設攪珠。

翻查過往數據，新年金多寶自2013年推出以來共舉行12次，其中「46」號出現次數最多，累計開出5次；「8」號及「32」號各出現4次。至於2025年內的10次金多寶攪珠，「19」號出現次數最高，曾5次被攪出，而「22」號及「45」號亦各出現4次。

資料圖片

翻查資料，由2002年7月4日至2025年12月28日多次攪珠結果，在49個號碼之中，開出次數最多的仍是「30」號，累計出現513次，其次為「49」號開出508次及「24」號開出503次，而「22」號及「13」號亦接近500次，屬較常見號碼。

相反，「19」、「41」、「23」、「25」、「5」及「43」則屬相對冷門號碼，其中「19」號歷來僅開出432次。