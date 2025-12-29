Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下︱左軚車登記可放寬？汽車會籲有條件允許 陳恒鑌倡專用車先行

社會
更新時間：06:55 2025-12-29 HKT
發佈時間：06:55 2025-12-29 HKT

香港一直沿用靠左行駛（即左上右落）的交通規則，運輸基建設施和交通管理亦以此為基礎進行設計，但「粵車南下」實施，來港車輛為左軚車，加上不少市民欲購買從內地進口的左軚車，而日本和歐洲等主要使用右軚車的地區亦已接受使用左軚車，本港未來應否放寬左軚車登記？中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，香港作為國際城市，應研究有條件容許左軚車行駛，建議政府參考澳門等地經驗，為車主提供更多選擇。

汽車會：有條件容許左軚車 為車主提供更多選擇

李耀培指，隨著「粵車南下」實施，粵港兩地車輛往來增加，左軚車進入香港的情況亦漸多，認為香港應有條件容許左軚車行駛，在確保道路安全的前提下，為車主提供更多選擇，並促進兩地交通銜接。

不過他提到，左軚車在「左上右落」的香港行車環境中，於轉彎、切線等方面可能存在盲點及適應問題，因此政府如放寬政策須附帶條件，例如僅限於已登記的左軚車輛在特定範圍或情況下行駛，待觀察實際情況後，再逐步評估全面開放的可行性。

陳恒鑌：可逐步開放 工程車、營運車先行

民建聯議員陳恒鑌去年在立法會提出口頭質詢，提到很多市民欲購買從內地進口的左軚車，問及當局會否因應香港的道路交通日漸數字化和智能化，考慮放寬左軚車的車輛登記。運物局當時指，左軚汽車的設計一般與靠左行駛的交通運輸及道路系統不相符，駕駛者的視線範圍會收窄及受限制，對駕駛者構成較高風險，尤其當超車、使用迴旋處等情況。

陳恒鑌向《星島》表示，英國允許左軚車買賣及使用，且與法國等左軚車地區長期互通，認為香港亦可逐步推動左軚車合法化，建議先從工程車、營運車輛等專用車種開始，因內地許多工程車並無右軚版本，導致無法進口本地。他指去年已有氫能洗街車獲准入口，是「良好開端」，未來如擴展至貨車及跨境車輛，可逐步實現兩地車輛往來的便利化，來屆議會亦積極就有關議題與政府討論。

實政圓桌候任議員莊豪鋒認為，香港道路設計、交通管理及安全政策長期以右軚車為基礎，舉例高速公路超車、進入迴旋處、停車場取票等場景，均對右軚駕駛視角有利；若開放左軚車，駕駛者在上述場景中視野可能受限，且相關配套設施亦需調整，工程較大，認為現階段暫無必要開放左軚車在香港市場銷售。

運輸署：個別情況會向左軚車發許可證

運輸署回覆指，香港沿用靠左行駛的交通規則，汽車主要為右軚，運輸基建設施和交通管理措施均以此為基礎進行設計和發展；而運輸署亦一直有按照《道路交通規例》第374A章的規定，在施加適當的條款及條件規限以確保道路安全下，就個別情況的左軚車發出許可證，讓其在香港道路上使用。

記者：黃子龍

