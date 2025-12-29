滲水辦明年推新調查流程加快處理滲水個案 紅外線測試甄別源頭 促使業主履行維修責任

樓宇滲水問題影響市民日常生活，今年《施政報告》宣布，將於明年上半年推出先導計劃，優化處理樓宇滲水問題的程序。由食物環境衞生署（食環署）及屋宇署組成的聯合辦事處（聯辦處），每年處理樓宇滲水的舉報超過4萬宗，且有上升趨勢。為促使業主及時維修其物業，聯辦處會在調查中利用紅外線測試加快甄別滲水源頭，以盡早通知源頭單位業主作出跟進。

食環署及屋宇署組成的聯合辦事處， 在調查中利用紅外線測試加快甄別滲水源頭，以盡早通知源頭單位業主作出跟進。盧江球攝

食環署高級總監（聯合辦事處）馬淑芳接受《星島》訪問時透露，為促使業主盡快履行其妥善維修物業的責任，聯辦處會在第一階段滲水調查中，新增紅外線測試以加快甄別滲水源頭。若結果顯示滲水位置的濕度數值高於或等於35%及懷疑是由上層單位引致，聯辦處隨即會向上層單位業主發出「建議維修通知」，要求他們在指定時間內自行檢查和維修。相對過去先進行第二和第三階段詳細調查後才要求上層單位業主跟進，新程序將有助相關業主更早進行維修，讓滲水問題更早解決。

兩階段調查同步進行 提升效率

馬又指，如在「建議維修通知」逾期後，滲水情況仍然持續，聯辦處仍會展開第二和第三階段詳細調查，甄別滲水源頭，並向業主收回檢測費用。同時，聯辦處會把原本按序進行的第二和第三階段調查改為同步進行，從而精簡程序，提升效率。

屋宇署（聯合辦事處）高級專業主任盧江表示，調查滲水問題的核心是找到滲水源頭所在，常見的兩個滲水主因是雨水經外牆滲入，以及樓宇單位內部的供水、排水系統出現滲漏等等。他表示，根據過往調查和個案分析，排除雨水滲漏之後，絕大部分滲水個案的源頭都在樓上單位，「多是由於供水、排水系統故障或防水層問題，導致樓下出現滲水」。因此他認為提早通知樓上業主檢測維修，能有效盡早解決滲水問題。

聯辦處職員使用電子濕度儀量度天花滲水位置的濕度值。食環署提供

聯辦處職員在懷疑引致滲水單位進行顏色水測試。食環署提供

擬備維修商名單 上載參考價格

盧江又謂，屋宇署正擬備有意提供滲水檢測及維修服務的營運商，連同參考服務價格資料的名單，上載至聯辦處、食環署及屋宇署網頁，以便市民找到合適人士處理滲水個案；署方亦會聯絡香港測量師學會等專業組織，製作及在網上發放有關滲水檢測及維修的「懶人包」。收到「建議維修通知」的業主如需財政支援，也可透過市區重建局的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，以及屋宇署的「樓宇安全貸款計劃」申請資助或貸款。

推先導計劃培訓物管介入調解

馬淑芳提到，住戶之間就滲水問題進行協商和調解，往往比由聯辦處介入更為有效。政府近年大力推動以協商和調解方式解決滲水糾紛，其中食環署推出「物業管理公司協助處理住宅樓宇滲水計劃」，旨在讓物業管理公司協調住戶透過調解或民事方式處理滲水問題。截至今年12月中旬，已有240多個屋苑的物管公司參與，過去3年，約有7成個案能透過物管公司成功解決。為協助物管公司更有效處理滲水個案，環境及生態局、食環署和律政司於今年7月推出「社區調解先導計劃」，為物管人員提供全日制調解技巧培訓，期望物管人員掌握必要的調解知識和技巧後，能第一時間介入協助處理滲水問題，改善溝通，促進社區和諧。

記者：謝宗英