共創明Teen︱第三屆畢業禮今舉行 陳國基：計劃成功有賴政商民通力合作

第三屆共創明「Teen」計劃今午（28日）於啟德體藝館舉行畢業典禮。政務司司長陳國基致辭時指，樂見約4,000位學員取得學習成果，計劃得以成功有賴政商民通力合作，為學員提供資助以及各式各樣的資源。他特別感謝多間香港知名企業擔任合作夥伴，並出錢出力出心，各部門亦籌辦豐富活動，推薦優秀友師陪伴學員成長。

陳國基：學員足跡走遍神州大地

陳國基表示，支持計劃的企業和團體越來越多，由第1期的100多個，增至第3期400多個，展示社會各界對計劃的支持。同時星級導師數目，由第1期10多位，增至第3期的50多位，而這些星級導師都為非常忙碌的人，但都願意都抽出寶貴時間協助同學成長。他又提到，內地研學團數目亦有所增加，從第1期5個，增加到第3期的35個 ，學員足跡走遍神州大地，除大灣區外，亦到北京、寧夏、四川等地，自己在今年7月更和學員到海南，見證火箭升空，認識國家發展偉大成就。

陳國基感謝友師與學員同行，協助學員增加自信，建立積極人生觀，目前有400位友師連續參與第3期計劃，相信他們亦會參加第4期。此外，不少學員從計劃畢業後，亦參加校友會活動，當中有人擔任青年委員會，負責策劃和舉辦活動，期望學員能從參與者變成策劃者。

馬會、恒基、新地、周大福等獲頒策略夥伴大獎

陳國基透露，有大型企業表明會優先考慮聘用「共創明『Teen』計劃」校友會成員，鼓勵學員在畢業後積極參加校友活動，認為有助協助拓展人際網絡延續計劃成效，更希望學員可帶著在計劃中收穫的自信、眼界和友誼，繼續勇敢前行，創造更多屬於自己多姿多彩的故事。

畢業禮上，當局更向合作伙伴、導師及支持機構頒發感謝狀，當中馬會、恒基地產、新鴻基地產、周大福企業社會方案等獲頒策略夥伴大獎。現場亦有學員表演無伴奏合唱。活動最後，所有友師一同為學員帶上畢業帽並合照；歌手馮允謙亦壓軸登場表演。

記者：林彥汛

攝影：劉駿軒