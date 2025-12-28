Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河套香港園區︱跨境橋目標明年落成 採「白名單」通關 孫東：人流一通 整個園區就活了

社會
更新時間：12:57 2025-12-28 HKT
發佈時間：12:57 2025-12-28 HKT

備受矚目的河套港深創新及科技園香港園區第一期已正式開園，首階段三棟大樓的出租率高達八成。創新科技及工業局局長孫東在電視節目《講清講楚》中透露，目前已有超過60家企業簽約進駐，其中近六成來自內地。他對此初步成果表示滿意，認為這反映了內地企業已率先洞察到河套園區作為其「出海」發展戰略重要窗口的價值。

將建立跨境橋便利深港園區往來

對於企業高度關注的「四通」（人流、物流、資金流、數據流）相關措施，孫東回應表示，相關細節正在落實，預計明年隨着企業正式營運將適時推出，以滿足進駐企業需求。孫東透露，目前河套香港園區已有約1400名人員進駐，預計明年隨著企業陸續投入運作，人數將大幅攀升。他強調，特區政府在促進「人流、生物樣本物流、數據流」三方面已取得顯著進展，並已制定具體執行方案，將於明年陸續實施。

在促進人員流通方面，為便利深港兩地園區之間的往來，河套香港園區正與深圳方面共同推動建設東西兩座跨境橋。其中西橋已經動工，目標於明年完成。該橋將採用「無感通關」、人臉識別等便捷通關模式，並以「白名單」方式供兩地園區已登記的工作人員使用。人員從內地經該橋入境香港園區後，可前往香港其他地區。孫東強調，「（跨境橋）建起來人流就通了，人流一通，整個園區就活了。」

對於敏感數據的管理，孫東強調將嚴格遵循國家安全規定。初步計劃僅允許數據在園區內用於科研，不得流出園區。開放模式將循序漸進，「白名單」範圍由小到大，並在成功實踐後，探討將相關政策擴展至香港其他科技園區。被問及會否對中資與外資企業有不同待遇，孫東表示，只要是在香港註冊、合法經營且遵守法規的企業，均會獲得支持，不存在區別對待。

河套聚焦中上游產業發展 龍頭企業進駐園區

孫東指出，政府於9月就河套香港園區10幅土地進行市場意向調查，在一個多月內收到27份意向書，反應「相當正面」，反映市場對園區發展有期待。意向主要來自本港及內地在港註冊的企業，包括發展商、科技用戶、基礎建設及平台公司等，當中意向涵蓋範圍廣泛，包括興建營運大樓、人才公寓及國際學校。孫東表示，明年起將逐步推出餘下22個地塊，並會參考市場意向，或推出更多地塊。他相信，隨着河套園區開園及利好消息傳出，市場熱度會進一步提升。

在引進龍頭企業方面，孫東表示，本屆政府成立至今，已引進及扶植超過500家企業，當中不乏重點企業。例如去年上市、前年引進的「寧德時代」，以及今年招標情況良好的「雲際科技」。他特別提到，已有龍頭企業在河套香港園區建立實際生產線。例如，全球排名第二的新能源企業「海辰儲能」租用4萬平方呎空間進行研發及中試生產；亦有手術機械人公司在園區生產「香港製造」的產品，旨在出海。

孫東強調，河套香港園區的定位是「研發加中試」，偏向產業鏈的上、中游。而未來的新田科技城，將會更聚焦於中、下游的產業發展。他透露，目前正與數家龍頭企業商討，於元朗建立國家製造業基地。

政府冀於2027年實現投資比例「50對50」

孫東表示，雖然政府在財政上面臨挑戰，但依然不忘初心，加大對創科的投資。他指出，根據《香港創新科技發展藍圖》規劃，政府為科研投入訂立了新目標，期望在2027年達到本地生產總值的1.3%。2024年，政府的創科開支約為358億港元，較2023年增加約28億港元。他強調，在充滿挑戰的經濟環境下，這項增長實屬不易。

他指出，目前企業投資佔本港整體創科投入的43%，政府目標在2027年實現政府與企業投資「50對50」。他相信，隨着營商環境改善及更多企業落戶，來自企業的科研投入將會持續增加。

