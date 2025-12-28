景賢里活化工程開展前 發展局：逢周六日舉辦導賞團 讓公眾了解建築特色（附報名方法）
更新時間：12:41 2025-12-28 HKT
發佈時間：12:41 2025-12-28 HKT
發佈時間：12:41 2025-12-28 HKT
發展局局長甯漢豪表示，位於灣仔司徒拔道45號，糅合中西建築特色的正是法定古蹟—景賢里，發展局已將其納入第六期「活化歷史建築伙伴計劃」，並在活化工程開展前，由文物保育專員辦事處舉辦導賞團，讓公眾了解其建築特色和歷史背景。
甯漢豪在網誌表示，景賢里座落半山，紅磚綠瓦建築別樹一幟，具有歷史特色，已納入發展局第六期「活化歷史建築伙伴計劃」，現正進行詳細設計階段。
發展局助理秘書長（文物保育）吳的欣指，三十年代，山頂地段主要是外籍人士聚居的地區，一個華人家庭能夠於港島半山區優質地段建立大宅，象徵了當時華商階層崛起。自此，半山亦逐漸發展成香港早期華人的高尚住宅區。
發展局工程師（文物保育）洪嘉禧表示，景賢里以西方建築材料混凝土興建，內外裝飾則糅合中西特色，富麗堂皇，體現「中西結合、以中為主」的意念。大宅由主樓、副樓、車庫、廊屋、涼亭和游泳池組成，是一個規模宏大的複合式建築群。
活化為健康生活地標及學習中心
洪嘉禧表示，負責營運項目的非牟利機構計劃將景賢里活化為健康生活地標及學習中心—「景賢里．養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，透過加深社會大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，以推廣健康生活，同時利用景賢里的建築，反映香港富裕華人在1930至1980年代生活方式的轉變，以及體現工作與生活平衡的健康生活方式。
甯漢豪表示，景賢里的活化工程開展前，發展局文物保育專員辦事處為更好善用這座法定古蹟，由2025年12月6日起逢星期六和星期日舉辦導賞團，希望透過活動，讓市民有機會觀賞景賢里活化前的面貌，細味每一處設計，發掘每一個故事，加深了解這座法定古蹟的歷史背景、文物價值及其對香港歷史的重要性。
有興趣參加導賞團人士請於景賢里導賞團專頁預先登記，名額先到先得，不設現場報名。
申請方法：
- 文物保育專員辦事處會於逢星期一上午十時，在網頁開放未來兩星期的參觀時段供市民報名。
- 每團參觀人數為30人。申請將以先到先得處理，額滿即止。只接受網上報名表格申請，任何其他方式的報名，包括電話、電郵或傳真等途徑報名，概不接受。
- 星期六及星期日的導賞團，會於同一星期的星期三下午五時截止申請。
- 報名須以實名登記，成功申請者將會收到電郵通知結果。成功申請者最遲於截止日期後一個工作天內收到確認電郵（如果通知日期為公眾假期，截止及通知日期將會提前並另行通知）。成功申請者須在入場時出示確認電郵，並須在工作人員要求下提供身份證明文件核實。
最Hit
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
2025-12-27 11:00 HKT
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
2025-12-27 10:00 HKT
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT