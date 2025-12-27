Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價飆升︱尖沙咀金舖略顯冷清 內地客轉趨觀望：呢兩年買金風險同股票差唔多

社會
更新時間：19:35 2025-12-27 HKT
發佈時間：19:35 2025-12-27 HKT

國際金價持續上揚，早前備受內地自由行遊客歡迎的尖沙咀廣東道一帶金舖，在金價飆升下略顯冷清。今日雖是聖誕假期周末，但多家金舖都只有寥寥數人幫襯，昔日內地客熙來攘往的景象不再。有深圳遊客表示，此行來港探親，順便在尖沙咀「打探金舖行情」，稱在港購買金飾更保值，但不會在現時高位入市。

深圳客：以前來香港 買黃金是指定動作

黃金及白銀價格屢創新高，白金亦升至歷史高位，現貨金價更突破每盎司4,500美元。作為本港金舖主要消費群之一的內地遊客亦轉趨觀望，出手不再闊綽。來自深圳的黃女士與兒子來港探親，她指外甥女將於明年3月結婚，作為長輩計劃送上金項鍊作禮物，認為黃金市場近年「有升有跌」並不穩定，「以前來香港，買金飾是必做的事，款式新穎、貨品有保障。但現在金價太高，會再觀望。」

周末來港兩日的東莞遊客蔡小姐表示，現時金價高昂，未有計劃在港購買金飾，「呢兩年投資黃金風險都大，同股票差唔多」。不過她計劃購買耳環或吊墜等飾品，預算在1,000元人民幣以內，心儀琉璃等材質，並強調只為自用，無意投資或代購。

記者在多家金舖門外觀察，暫未見較多市民或遊客選購黃金。不過就有市民計劃「放金」，但就不打算在尖沙咀附近的金舖「出手」，「呢度大多做遊客生意」。她表示，計劃套現的黃金已持有3年多，會「貨比三家」再作決定。

記者：謝宗英
攝影：劉駿軒、陳浩元

