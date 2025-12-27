聖誕｜尖沙咀商舖丁財兩旺 馬拉客「不設上限」豪爽購物 食肆生意額增：遊客消費更爽手

聖誕節後的周末，傳統旺區尖沙咀繼續人流暢旺。《星島頭條》記者今日（27日）下午到海港城一帶觀察，現場人頭湧湧，有不少市民及旅客到場購物及名店門口拍下「港風」照片。有來自馬來西亞的旅客指，香港比吉隆坡更有聖誕氣氛，燈飾及聖誕元素的裝飾物亦別具一格，會在港「不設上限」購物。

遊客專程來港購化妝品 讚買得安心、貨品足

來自廣東的旅客李小姐表示，此行主要為購買化妝品，在社交平台搜尋後發現尖東一帶有相關店舖，便直接前來購物。她形容香港商場很熱鬧，比內地有聖誕氣氛，又指在香港購物「買得安心，貨品都很充足」。

馬來西亞客北上過夜慳旅費 不設消費上限

來自馬來西亞的遊客廖小姐一行4人來港遊玩，計劃本月30日離開。她直言香港的聖誕節非常熱鬧，商場氣氛不俗，「香港聖誕節天氣比馬來西亞冷，我們更喜歡這種冷冷的氣溫，更有聖誕節的氛圍，海邊又有聖誕樹，很好看」。不過她們亦直言香港各區酒店在聖誕期間價格飆升，選擇每晚到深圳居住、白天再來香港「血拼購物」。她們今晚還會前往旺角購買手信、化妝品、服裝等，亦會品嚐地道港式小食，預計在港花費數千馬幣，並不會設消費上限。

廣州旅客薛小姐亦趁著周末和朋友來港遊玩1日。她表示，因為內地在聖誕節正日沒有假期，所以只好選擇今日放假來港，目的亦是周圍「走走看看」，感受香港的聖誕節氣氛，「很熱鬧、很開心」，又計劃前往尖沙咀等地購物及觀光。薛小姐又指，因為對香港已經很熟悉，來過很多次，故今日旅程沒有特別預算，「我們都很喜歡香港，也來過很多次了，有時間就會來的，怎麼開心怎麼玩」，稱讚香港購物十分便利。

聖誕帶動餐廳生意額上升一至兩成

廣東道名店林立，帶動附近餐廳生意。有茶餐廳的負責人指，受惠於聖誕節假期，附近商場人流明顯增多，帶動餐廳生意額上升1至2成，「噚日開始午市就要排隊」，又多了不少旅客逛街後順道用餐。她形容今年節日氣氛熱鬧，生意額與去年相若，但比平時周末有明顯提升，「市民都差唔多，不過遊客係更爽手啲消費」。

記者：謝宗英

攝影：劉駿軒