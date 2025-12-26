聖誕︱商場人財兩旺 內地客掃貨讚港「真貨安心」 食肆生意較平常周末多兩成

聖誕節假期第二日，本港多個商場人流暢旺，《星島頭條》記者今午（26日）到沙田新城市廣場觀察，現場人頭湧湧，有大批市民及旅客到場購物及拍照打卡。有市民表示，假期外遊人多，加上照顧初生嬰兒較不便，故選擇留港消費，認為今年聖誕人流明顯增加，預計節日期間會花費數千元。有內地旅客則指，香港聖誕氛圍較內地濃厚，已經花費數千元為小孩購買新年衣物等。

人潮帶動餐廳生意 午市起便要排隊

商場附近一間餐廳的負責人指，聖誕節期間商場人流明顯增多，帶動餐廳生意，「午市開始就要排隊」，亦有不少旅客逛街後順道用餐。他形容今年節日氣氛熱鬧，生意額與去年相若，但比平時周末有明顯提升，「至少多兩成，感覺假期大家都願意出來消費。」

初生嬰兒家庭避人潮留港消費

家住附近的林氏夫婦帶着剛出生的嬰兒到商場逛逛。林太表示，假期外遊人多，加上照顧初生嬰兒較不便，故選擇留港消費。她指，新城市廣場的育嬰室等設施完善，方便一家外出，「這裏也是我們從小到大生活的地方，故特意帶寶寶來看下」。她認為今年聖誕人流明顯增加，「吃飯、購物都要排隊」，預計節日期間會花費數千元購買日用品及交換禮物等。

商場人頭湧湧 街坊：香港經濟不錯

同樣住在附近的翁先生一家三口到商場感受節日氣氛，他形容商場人流很多，聖誕節氛圍濃厚，「能感受到香港經濟不錯」。他表示，剛從外地旅行回港，「女兒想購物，所以就帶她出來看看」，沒有特定目標。翁小朋友則表示「甚麼都可以買」，商場內也很好玩。

市民梁先生則帶着小朋友到商場拍照打卡，指孩子年紀尚小，不便外遊，因此選擇留港過節，拍照後便會回家休息。

內地客趁聖誕赴港掃貨

福建旅客蔡小姐表示，此行主要為購買特定品牌服飾，因網上搜尋後發現新城市廣場有專門店，便直接前來購買。她形容商場很熱鬧，比內地有聖誕氛圍。她昨日抵港，預計在港逗留兩日，已經花費數千元為小孩購買新年衣物等。她又大讚在香港購物「至少不會有假貨，買得安心」，自己也經常來港，大部分鞋類都在香港購買。

來自湖北的旅客梁小姐表示，特意選擇在聖誕節來港，感受聖誕氣氛，「很熱鬧、很開心」。她計劃在港逗留一星期，其間會到尖沙咀等地購物及觀光，旅程沒有特別預算，「怎麼開心怎麼玩」，主要會購買護膚品及嬰兒用品。她透露這已是第4次訪港，認為香港購物很便利。

記者：蔡思宇