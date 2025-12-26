亞洲動漫節突延期 原定2月重返香港落空 主辦方：正與各單位協調後續安排
更新時間：16:21 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:21 2025-12-26 HKT
亞洲動漫節（香港）主辦方今日（26日）突然在社交平台宣布活動延期舉行，並沒有透露原因。早前，新加坡主辦方SOZO宣布，停辦多年的「C3AFAHK」將以「Anime Festival Asia Hong Kong（AFAHK26）」名義，於2026年2月14至15日重臨香港，在會展中心舉行。
亞洲動漫節委員會今日在社交平台刊發公告，活動將延期舉行，正與各有關單位溝通協調後續安排，請市民密切留意主辦官方網站及社交媒體平台發放的最新消息。委員會對活動延期為市民帶來的不便深表歉意，並衷心感謝市民的理解與支持。
2009年首度來港 11年起成港動漫盛事
AFA源自於日本舉行的「C3AFA TOKYO」，2009年首度來港試辦，2011年起成為香港年度動漫盛事，惟2020年因疫情停辦。其名稱中的「C3」代表人物（Character）、文化（Culture）及內容（Content），過往活動包括帶來日本最新動漫商品、新作情報，邀請人氣動漫歌手、聲優來港演出，更設有「Cosplay大激鬥」等特色活動。
隨着官方網站於2024年關閉，C3AFAHK正式走入歷史。主辦方日前宣布以AFAHK名義回歸，令動漫迷期待。
