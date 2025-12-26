「油蔴地警署光影之旅」 明年1.2開放參觀 30元遊歷警匪片四大經典場景 明日10時起網上購票(附購票連結)

文化體育及旅遊局轄下文創處策劃的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於2026年1月2日起開放予公眾參觀。展覽位於舊油麻地警署原址，門票將於明日（27日）上午10時起開售，市民可透過網上預約系統訂購2026年1月2日至31日的門票。

展覽開幕首兩周連續開放 設四大經典場景

展覽設有四大場景，包括「戲院門口」，以舊式戲院為設計，利用前警署建築特色打造成進入警匪片世界的入口，帶領遊客步入光影世界；而「時光隧道」則透過沉浸式視覺及聲效，呈現歷代經典港產警匪片中的動作場面及人物，再現警匪片的速度與張力；「雜差房」以七、八十年的警署為主要設計構思及藍本，建構一個想像中的雜差房，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等，雜差房內有不少警匪片的蹤跡及線索供訪客搜索，更配合特別設計的音效及燈光；「羈留室」，昔日的羈留室首度開放，訪客可置身其中，並在當中幾間羈留室選擇以警察或囚犯制服或電影海報為背景，拍照留念。

展覽於開幕首兩星期（1月2日至11日）將連續開放，並延長開放時間至早上9時至晚上10時。1月12日起回復正常開放時間，並逢星期一（公眾假期除外）休息，星期二至六分兩時段開放，分別為上午11時至下午5時、晚上7時至10時；星期日及公眾假期開放時間為上午9時至晚上10時。

網上預約系統每次最多可預訂4張門票

展覽正價門票為30元，學生、長者、綜援受助人及傷殘人士可購買10元特惠票，6歲或以下兒童免費入場。網上預約系統每次最多可預訂4張門票，預約時段為購票日起計30日內，不設現場售票。展覽每節參觀時間為25分鐘，人數上限20人，以提升訪客體驗。

1.1-2.11舉辦油麻地美食購物節

舊油麻地警署坐落廣東道627號，為英國愛德華時期建築，屬本港二級歷史建築。開放舊油麻地警署是政務司副司長領導的發展旅遊熱點工作組於今年5月公布落實推行的項目之一。文創處將舊油麻地警署地面樓層活化，把歷史建築與香港經典警匪電影文化結合，舉辦「油蔴地警署光影之旅」展覽，推廣電影旅遊和本地電影文化。

配合「油蔴地警署光影之旅」展覽，油尖旺民政事務處將聯同油麻地街坊會於1月1日至2月22日舉辦油麻地美食購物節，推動油麻地地區旅遊。油麻地美食購物節除提供各項飲食購物優惠外，凡曾到訪「油蔴地警署光影之旅」展覽的旅客更可憑證獲特定額外折扣優惠。