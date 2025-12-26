上環10億日圓劫案｜再有兩男被控串謀搶劫首提堂 還押至明年3月再訊
更新時間：13:01 2025-12-26 HKT
發佈時間：13:01 2025-12-26 HKT
發佈時間：13:01 2025-12-26 HKT
兩名日本公司職員於本月18日前往上環兌換市值10億8千萬日圓期間，遭持刀匪徒劫去裝有鉅款的行李箱。警方早前拘捕涉案11男4女，日前再拘捕2名分別36歲及28歲男子，案件今於粉嶺裁判法院首次提堂。2男各被控一項串謀搶劫罪，暫時毋須答辯。裁判官陳炳宙應控方申請押後案件至明年3月17日，在東區裁判法院再訊，待警方作進一步調查。兩名被告申請保釋遭拒，須還押候訊。
控方透露，押後期間將作進一步調查，包括分析閉路電視片段和電話紀錄，以及追查涉案車輛等。
2名被告分別為36歲李運廣，和28歲利震華，他們均報稱裝修工人。兩人同被控一項串謀搶劫罪，指他們於2025年12月18日在香港島中環永樂街33號外，與蔡向仁，李嘉豪、鄭啓行、馬璟康、陳少育、魏相秉和賀倩茜，串謀搶劫葉志鵬和馮文俊，並劫去1,080,000,000日元。二人申請保釋遭拒，被告利震華保留8天覆核權利，將於1月2日作保釋覆核。
事發於本月18日早上，兩名經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司職員，到上環永樂街一間找換店兌換市值約10億的日圓（折合約5,000萬港元）。期間數名匪徒包括一人手持牛肉刀，指嚇職員並奪去4個裝著巨額日圓的旅行箱，其後駕車逃逸。
警方先後拘捕涉案11男4女，包括案件主腦及執行劫案的匪徒，其中7人早前已被控串謀搶劫罪，須還押至明年3月17日再訊。警方其後再於本周二（23日）拘捕2名男子，至今已有17人落網，警方正積極追尋失款。
案件編號：FLCC 2914/2025
法庭記者：雷璟怡
