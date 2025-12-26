工人工作期間猝死情況惡化 工權會籲政府就過勞死立法 改善補償制度

工業傷亡權益會統計截至周一（22日），今年各行業最少發生118宗致命意外，較去年增加42宗，升幅顯著，包括54宗猝死、16宗為宏福苑大火個案。該會總幹事蕭倩文在一電台節目表示，工作期間猝死情況惡化，但目前本港沒有任何研究證明工人猝死與工作相關，對家屬補償不足，促政府仿效其他國家就過勞死立法。

猝死個案或與工作有關 倡政府就每個案查證

她指，很多時猝死過案經解剖後，均稱與僱員自身身體問題相關，不少是有個人疾病，但不排除這些疾病是與工作有關，目前香港的補償制度上，沒有分別與工作是否有關，包括是否因工作時間過長、過多、太熱等，形容這是不理想情況，希望政府立法就每宗個案再研究是否與工作有關，讓家屬得到更多補償。

身體檢查擴展至各行業 助工友了解身體狀況

她又稱，這可與職安健相關，若會研究每宗個案是否與工作相關時，僱主或會考慮為工友提供更多身體檢查，目前本港建造業多做了這方面的檢查，但其他行業就沒有這樣操作，縱使保安業曾經有類似計劃，但不普及，僱主及僱員都無法重視問題，建議當局多利用地區康健中心為工友進行身體檢查。

補償條例有缺失 冀香港就過勞死立法

她重申希望香港就過勞死立法，強調若無立法，工友或家屬都得不到保障，舉例早前有一名電梯維修員每月做超過300多小時，即每日超時工作數小時，多年這樣的工作身體根本吃不消，最終導致猝死，認為目前本港補償條例有缺失，家屬若要追討僱主賠償要經法援，又或提供身體報告顯示工友身體疾病與工作相關。

被問到來年計劃，她指會繼續做好安全教育，指很多時是安全意識問題導致意外，會在學校做更多推廣教育，無論學生將來在任何崗位工作，都要有安全意識，強調只要日常生活都有安全意識，工作都會很安全。

安全專家認為難證猝死個案與工作相關 難一刀切分類

香港執業安全師學會會長李光昇在同一節目表示，今年與去年的死亡數字實際分別不大，只是宏福苑大火令數字有所上升，但承認今年有較多猝死個案，但原因未明。他亦稱，工作期間離世也很難證明與工作有關，舉例地盤文職從辦公室走到地盤外收貨，突發心臟病離世，這很難說與工作相關，但天氣太熱誘發工友心臟病，可能又很相關，這不是輕易說明的狀況。

他認為社會應討論過勞死立法問題，提到香港工時長，曾經在討論標準工資時，亦討論標準工時，惟標準工資立法至今，標準工時卻不了了之，假設僱員作息時間有法例規定，或可將死亡個案大幅減少，認為政府應從源頭著手處理問題。

記者：郭詠欣

