聖誕節｜酒吧業生意增長一成 營業高峰期提高來臨 業界料旺勢延續至除夕

今年聖誕佳節市道暢旺，市民消費意欲高漲。香港酒吧業協會主席錢雋永今（26日)在電台節目表示，今年聖誕期間酒吧業生意迎來高峰，整體生意額較去年增長約一成。協會主席錢雋永先生指出，受惠於旅客重臨及節日氣氛濃厚，酒吧區人流暢旺，生意表現理想，並預期旺勢將持續至本週末及除夕夜。

傳統旺區人山人海 生意額按年升一成

錢雋永形容，聖誕節是酒吧業的「傳統旺季」，今年市況尤其理想。他指出，由平安夜開始，尖沙咀、中環蘭桂坊，9時後已是「人山人海」。他表示西九、尖沙咀、中環等地的燈飾帶來龐大人流，直接帶動了酒吧的生意，整體營業額相較去年聖誕錄得約一成的增長。被問及客源分佈時，錢雋永特別提到，歐美旅客數量顯著增加，而內地旅客，數量與去年相若。

高峰時間提早來臨 酒吧延長營業時間吸客

因應節日期間的暢旺人流，酒吧的營業模式亦有所調整。錢雋永指出，往常的生意高峰期大約在晚上10時至11時出現，但今年聖誕期間，高峰期提早了一至兩個小時，約晚上9時各大酒吧區已人頭湧湧。

氣氛樂觀 料旺市持續至除夕

對於緊接而來的週末及除夕，業界普遍感到樂觀。錢雋永認為，聖誕連假後的上班日生意或會短暫回落兩至三成，但隨著本週五、六及除夕夜的來臨，生意將再度回升。他特別提到，天氣轉涼亦有助營造節日氣氛，市民更願意悉心打扮外出消遣，整體市道氣氛熱烈。

「世界冠軍」人頭湧湧 帶旺周邊同行

錢雋永分析，今年生意理想，部分原因與香港有酒吧榮獲國際殊榮有關。他提到，有酒吧奪得「世界冠軍」後，吸引了大量市民及遊客慕名而來，門外大排長龍。部分無法進入或不願等候的顧客會轉到附近其他酒吧消費，從而帶旺了整個區域的生意。