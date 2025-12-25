Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進

社會
更新時間：22:22 2025-12-25 HKT
發佈時間：22:22 2025-12-25 HKT

「粵車南下」每日設100個名額進入香港市區，不少粵車兩側車窗「由黑玻璃遮蓋」，較本港車輛不透光。運輸署回覆傳媒查詢時表示，短暫逗留車輛擋風玻璃仍需符合要求，但前座兩側窗須達70%或以上透光度的要求則不適用。根據現時本地法例要求，車輛車頭擋風玻璃和前座側窗必須達到70%或以上透光度，後座側窗和車尾擋風玻璃則要求最低44%。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《星島頭條》表示，內地、日本、韓國，甚至歐洲部分國家都允許車輛在不同程度上使用較不透光的玻璃，認為此舉對遮光和隔熱有散大作用，更加「節能」，促政府跟隨國際做法。選委界立法會議員何敬康則指，香港的黑玻璃法例已嚴重過時，在節能和舒適考慮下，政府應與時並進。

李耀培倡先放寬B柱後及車尾玻璃

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向《星島頭條》表示，現時第374章《道路交通條例》對汽車車窗玻璃透光度的規定，自港英時期已沿用至今，目的是保安和安全理由。他指，不少抵港的右軚車輛已預設安裝俗稱「黑玻璃」的茶色玻璃，對於遮光、隔熱有莫大作用，在講求環保的今天「冷氣唔使開咁凍」。

他又坦言，目前很多裝上黑玻璃的水貨右軚車抵港後，代理要先拆除，再換上普通玻璃，認為丟掉很浪費。他指，目前內地、日本、韓國，甚至部分歐洲國家也容許車輛在不同程度上使用較不透光的玻璃，認為政府應與時並進。他又建議特區政府可優先放寬乘客座位兩側車窗（B柱後），以及車尾窗玻璃的要求。

李耀培又指，雖然透光度低或影響司機觀看倒後鏡，但隨着電子倒後鏡普及，認為即使放寛有關規定，相信科技已能彌補「黑玻璃」對安全性的影響。他又反問「點解國際都用得，但我哋（香港）唔用得呢？」

何敬康：來屆任期積極跟進

何敬康表示，李耀培的看法與他不謀而合，香港的黑玻璃法例已經嚴重過時，是時候檢討。他補充指，目前內地、日本、美英歐等地都對黑玻璃要求都很寬鬆，加上香港天氣越來越熱，在節能和舒適考慮下，更加應該與時並進。他承諾會在未來一屆立法會任期內積極跟進。

記者：陳俊豪

