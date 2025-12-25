Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕倒數︱羅湖口岸服務時間延至元旦凌晨2時 深圳灣口岸通宵運作

社會
更新時間：20:08 2025-12-25 HKT
發佈時間：20:08 2025-12-25 HKT

特區政府今日（25日）宣布，因應除夕跨年倒數活動的舉行，除了港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關外，特區政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，羅湖口岸的旅客清關服務會延長至翌日凌晨2時，深圳灣口岸則改為24小時運作。

相關新聞：跨年倒數中環遮打道舉行 光影表演「新希望」為主題 殿堂級組合Air Supply登場演出

港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出。
港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出。

除夕夜特別通關安排如下：

  1. 羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出；及
  2. 深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。

兩條特別通宵巴士線往來「屯元天」

為更有效分流跨境私家車，在元旦日深圳灣口岸實施二十四小時通關期間，只有持落馬洲管制站封閉道路通行許可證（許可證）的跨境私家車可行走落馬洲／皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲／皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸。 

另外，為配合深圳灣口岸在元旦日24小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
5小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
5小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
9小時前
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
6小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
6小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
23小時前
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
11小時前
TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴
TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴
影視圈
7小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前