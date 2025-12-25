除夕倒數︱羅湖口岸服務時間延至元旦凌晨2時 深圳灣口岸通宵運作

特區政府今日（25日）宣布，因應除夕跨年倒數活動的舉行，除了港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關外，特區政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，羅湖口岸的旅客清關服務會延長至翌日凌晨2時，深圳灣口岸則改為24小時運作。

港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出。

除夕夜特別通關安排如下：

羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出；及 深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。

兩條特別通宵巴士線往來「屯元天」

為更有效分流跨境私家車，在元旦日深圳灣口岸實施二十四小時通關期間，只有持落馬洲管制站封閉道路通行許可證（許可證）的跨境私家車可行走落馬洲／皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲／皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸。

另外，為配合深圳灣口岸在元旦日24小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。