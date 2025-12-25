尋秦記︱有戲院上畫日由朝播到晚 全日54場最密15分鐘一場 網民：密過巴士

《尋秦記》電影版被戲稱為「都市傳說」，因疫情和後期製作等原因，一直只聞樓梯響，近日終於定檔12月31日上映。戲票近日陸續開始預售，有網民發現尖東K11的MCL戲院，在上畫日竟然「由朝播到晚」，從早場10時到深夜場凌晨12時35分，全日共播54場，當中不少場次僅相隔15分鐘，相當驚人。

網民：應該密過K11樓下啲巴士

《尋秦記》電影版萬眾期待，可以預期戲院一定會排滿檔期滿足戲迷。有網民笑言，「一撳入去淨係K11都顯示唔晒，應該密過K11樓下巴士站啲巴士」。

《破．地獄》上畫日播逾千場

根據電影上映場次網站的資料，《尋秦記》12月31日上畫當天，在全港共有逾950場次。值得參考的是，去年11月9日上畫的《破．地獄》，上畫當天放映超過1,000場，創近十年香港電影開畫場次最高紀錄。