馬會擬於將軍澳復修堆填區建第四所公眾騎術學校 毗鄰康城 預計2030年開放

近年政府積極推動「賽馬旅遊」。香港賽馬會今日（25日）向西貢區議會提交文件，計劃於將軍澳第二/三期復修堆填區開設第四所公眾騎術學校，暫稱為「將軍澳公眾騎術學校」。該項目已獲得文化體育及旅遊局原則上支持，以及獲得環境保護署同意，馬會將根據相關程序，於2026年第一季向城市規劃委員會提出規劃許可申請。倘若相關審批程序順利獲得通過，預計工程最快可於2027年底展開，需時約24個月，並於2030年正式開放予公眾使用。

馬會：設計將與周邊環境融為一體

根據文件馬會指出，現時3所公眾騎術學校的輪候人數已超逾2萬人，以致平均輪候時間長達數年。有見及此，為應付持續增長的需求，馬會經過審慎策劃，決定開設第四所公眾騎術學校，並選址位於新界東南的將軍澳。除方便新界東南的市民外，更希望藉此縮短整體的輪候時間，從而為香港培育出更多優秀的馬術運動員。

與康城私人屋苑相距約四百多米

擬開設的「將軍澳公眾騎術學校」選址將軍澳第二/三期復修堆填區。該堆填區沿斜坡結合了3個主體平台，主要騎術設施、工作區域及校舍皆位於該3個平台上，佔地約46,500平方米，設計將與周邊環境融為一體。餘下的非騎術學校範圍則由環保署繼續管理，以便利日常修護工作。

根據附件（見下圖），該處建議選址的「大馬專區及賞駿館2」，與「峻瀅」水平距離約460米；「小馬專區及賞駿館1」，與日出康城「領都」水平距離約450米。

低層平台將設小馬觀賞區

計劃中的公眾騎術學校全數採用單層平房設計，工程不涉及打樁。校舍除設有行政及訪客中心、沙圈、馬房、行馬機、釘甲及獸醫室等設施外，更會加設室內觀賞廊，讓市民能在舒適的環境下觀看學員策騎訓練，並可飽覽將軍澳山景及東南維港海景。此外，在低層平台將設有小馬觀賞區，讓市民大眾近距離觀賞及跟小馬拍照，為將軍澳社區提供獨一無二的新體驗。該公眾騎術學校採用無障礙設計，除為公眾提供一般策騎訓練外，更為有需要的傷健人士提供策騎治療，與目前於三所公眾騎術學校提供的服務相類似。

落成後的「將軍澳公眾騎術學校」每年除設有公眾開放日外，亦會安排定期參觀及小馬試騎活動，讓公眾可以親身感受及了解馬術運動的專業性和訓練要求。

泛光燈照射聚焦場內 晚上9時後會關閉

施工期間，馬會將根據政府要求落實臨時交通管理計劃。根據馬會委聘的交通顧問初步交通評估，騎術學校投入使用後僅帶來輕微額外的車流及人流，並不會明顯影響區內的交通流量。馬會將全力監督承建商，在工程期間務實跟進政府的相關規例及指引，確保各項的緩解措施能夠達致減少項目對鄰近環境及居民的影響。

另外，馬會亦以書面回覆方式回應當區區議員的關注，指計劃中的公眾騎術學校，平日營運至晚上9時，之後場內的泛光燈照明系統亦會關閉。此外，泛光燈的照射角度將經過精心調整，聚焦於場內並提供足夠照明，以確保人馬安全。

