聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」

聖誕假期來臨，港人北上旅遊消費熱潮持續，更意外帶動內地旅行團業務。今日（25日）是聖誕節，有網民在內地社交平台小紅書分享福田口岸情況，指大量港人旅行團在口岸集合，準備前往深圳及內地其他城市，並戲稱「論香港人是如何把內地旅行團給救活的」。網民上傳片段所見，福田口岸外，人流逼爆路面，不少港人以旅行團形式北上，多名導遊舉起旅行團「旗仔」或標識，組織成員排隊集合，亦有人高聲招呼「趕快過來」。其中不乏成群結隊、身穿統一顏色服裝的內地旅行團。

聖誕︱口岸現人潮 旅遊巴排數公里

《星島頭條》記者聯絡到發帖者「Coey.Z」了解。她解釋，這些主要是香港前往內地的旅行團，團友在口岸集合後，再乘坐旅遊巴前往深圳或廣東省其他城市。由於團數眾多，口岸附近的旅遊巴車龍延綿數公里。有關「救活」一說，她解釋指內地線路的旅遊團業務，其實近年已式微，據其了解不少這類商家「都要快倒閉」，因為內地民眾普遍傾向自駕遊或自行規劃行程，較少報團；而如今港人踴躍參加內地旅行團，意外地為該市場注入活力。

香港網民解畫：旅行團免規劃煩惱 節日食飯免等位

帖文下有網民留言詢問詳情，獲香港IP用戶回覆指，這些旅行團應是前往惠州、中山等附近城市，行程約兩至三天。回覆者解釋，這些地方不一定需要導遊，但參加者多為長者或家庭團體，旅行團提供交通、膳食及住宿安排，省卻自行規劃的麻煩。

另一名廣東IP用戶補充，估計商家與旅行團合作推出優惠活動。旅行團提供包車接送服務，比自行乘車更方便，且能預先訂位用餐，避免節日期間難以尋覓餐位的困境。

羅湖口岸擠滿團客 網民稱「好多藍精靈」

留言區中，不少網民分享親身經歷。有網民表示，過關時間約需半小時；亦有人指福田口岸附近的福民路一帶，因停泊了大量旅遊巴士，導致交通擠塞。此外，有網民提及在深圳北站換乘高鐵時，遇到香港旅遊團，顯示港人北上目的地不限於深圳。

另一網民則拍攝到羅湖口岸同樣擠滿旅行團，他們成群結隊在口岸外，身穿藍色、黃色等統一顏色服裝，更頭戴聖誕帽營造節日氛圍，獲發帖者回覆稱場面如「好多藍精靈」。

帖文引起數百人熱議。有留言指此現象是「雙贏」，香港市民體驗到好的服務，內地賺到錢，大家都開心。更有香港IP網民幽默表示，如朋友邀約去屯門會覺得「太遠唔想去」，但如相約去深圳則會「請問幾點出發」。亦有留言對比過往輿論，指昔日內地客來港購物被形容為「瘋搶、擾民」，如今港人北上撐起內地旅行團，則被稱為「救活」。

另有留言提到，深圳餐飲業受惠於港人消費，即使許多食肆提供預製菜，仍出現大排長龍的情況。

帖文及圖片來源：小紅書「Coey.Z」