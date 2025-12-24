Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安夜｜西九聖誕小鎮愈夜愈繽紛 市民遊客讚氣氛濃 : 打卡位新穎有創意

社會
更新時間：20:41 2025-12-24 HKT
發佈時間：20:41 2025-12-24 HKT

平安夜愈夜愈繽紛，不少市民趁今晚外出慶祝。西九文化區傍晚已遊人如鯽，人頭湧湧，不少一家大細及情侶結伴出行，亦有市民攜同寵物，更特意為它們戴上聖誕帽等飾物，營造熱烈的節日氣氛。

市民讚打卡位新穎有創意

「西九聖誕小鎮」有超過60棵聖誕樹，包括一棵超過12米高的聖誕樹，定期有飄雪體驗，亦可以與聖誕老人合照。有家長帶同小朋友「打卡」，稱輪候超過半小時才成功與大型聖誕樹合照。她又指今年有較多不同打卡位，包括小樹屋及旋轉木馬裝置等，直言「非常新穎，做得很好看，有創意」。

港人留港度節  旅客專程到訪

市民張先生與女朋友一起到西九聖誕小鎮打卡，順便到旁邊聖誕市集閒逛。他表示場內很熱鬧，不同造型的燈飾很有聖誕氣氛，市集亦比較豐富。他貼心為女友購買提拉米蘇，花費48元，認為價格可以接受，「貴小小，但可以啦，睇啱就買」。他又指由於即將面臨畢業，需要考慮實習，故今年聖誕假期未有外遊計劃，明日會和家人一起度過。

來自江蘇的旅客馬小姐和朋友均是首次來港，她從社交平台得知西九有大型聖誕樹和市集，所以決定到場拍照，感受濃烈的聖誕氣氛。她又稱下午已在油麻地和尖沙咀一帶品嚐特色小吃和觀賞燈飾，認為香港聖誕氣氛很好，「很多不同地方都有聖誕裝飾，我們就是來港感受熱鬧氣氛的」，聖誕節過後亦會前往澳門。

記者：謝宗英
攝影：汪旭峰

