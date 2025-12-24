Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕新年｜入境處處長郭俊峯視察各管制站 要求員工全力以赴 確保通關暢順有序

社會
更新時間：17:02 2025-12-24 HKT
發佈時間：17:02 2025-12-24 HKT

聖誕節及元旦假期將至。今年聖誕節及元旦假期，入境處預計約有1152萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，預計陸路出境較為繁忙的日子為12月25日（星期四）；而入境則為12月28號（星期日）。假期期間，入境處相信羅湖、落馬洲支線及深圳灣會是三個最繁忙的管制站。

入境處處長郭俊峯及副處長程和木到管制站實地視察

為迎接出入境高峰，入境處處長郭俊峯及副處長（管制、簽證及證件）程和木日前到不同管制站實地視察及了解準備工作，並要求入境處所有同事全力以赴，確保節日期間通關暢順有序。

入境處又提醒市民，想要避免過關時排長龍，需記得要做足以下準備：
1.避免繁忙時段過關，特別是早上8時至中午時段。
2.盡量避免於晚上8時至午夜車輛入境高峰，經港珠澳大橋駕車返港。
3.記得帶齊所需旅行證件及身份證明文件，並要核對有效日期。
4.只要7歲或以上並持有以下證件的人士，均可無須預先登記使用e-道服務：
  a.持有智能身份證及有效特區護照的香港永久性居民
  b.過境香港的中華人民共和國電子普通護照持有人
  c.電子往來港澳通行證持有人

入境處呼籲市民出行前，要於保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」(www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound) 一次過了解陸路管制站旅客及私家車的平均輪候時間，以及過境穿梭巴士輪候時間等資訊。

