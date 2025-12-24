平安夜｜機場人頭湧湧現外遊潮 市民赴北京滑雪：感受冰雪感覺

聖誕新年將至，不少市民趁假期外遊。機管局早前預計今日（24日）至26日是離境航班的高峰期，尤其今日平安夜將有逾1,220次航班升降。機場今午2時後一度出現大批旅客潮，離港大堂人頭湧湧，多個飛往日本、南韓及台灣等短途航線的航空公司櫃位「打蛇餅」。有航空公司工作人員手持「Final call」指示牌，又提醒乘客辦理登機時間較長，須預先排隊等候。有市民趁聖誕假期「清大假」，計劃到首爾旅行約3個星期，又指原先擔心排隊時間較長，幸好能夠自助辦理託運，僅10分鐘便完成手續。

港人3周慢遊首爾

明日便是聖誕節，不少市民已提前進入「放假模式」，機場午後一度人潮洶湧。《星島頭條》記者所見，機場大堂布置了不少聖誕燈飾，市民及旅客紛紛拍照留念。

孫先生和朋友前往首爾旅行3周。他笑言「一次過放多啲假，玩得耐啲，同朋友住民宿玩」。他又稱自己和朋友都比較喜歡首爾，去年亦有前往，故今次出發前並未特別安排行程，打算「到時先，慢慢玩，反正旅行時間都長」。他預計今次在韓購物等花費1至2萬港元，而機票及民宿則一早預定，價錢同平時相若，並未上漲。

一家大細遊台灣

市民馮太趁聖誕假期和一對兒女前往高雄旅行6日，希望藉旅行帶孩子們放鬆心情，讓他們開心過聖誕。其子馮小朋友對旅行感到興奮，稱家中有聖誕節去旅行的傳統，去年聖誕亦和家人前往台北，今次希望在旅行中品嚐不一樣的美食，亦計劃多拍些照片，留下開心回憶。

市民黎小姐今次飛往北京4日，主要以滑雪為主。她表示，現時前往內地滑雪性價比不錯，亦能趁機感受冬天「冰雪的感覺」。她稱不會設定消費上限，「旅行嘛，到時見到咩鍾意咪買下」。

馬尼拉母子遊港讚聖誕氣氛濃

來自馬尼拉的Lucas和媽媽早前已在港遊玩4日，前往港島區「city walk」，以及乘搭昂坪360纜車，今日離港回家。他表示香港聖誕節前夕已氣氛濃烈，「好多地方都有聖誕樹、燈飾也很好看」，又認為香港的美食眾多，較菲律賓食物更甜，很好吃，希望以後有機會再來港旅遊，亦會在回到馬尼拉之後和同學們講香港的見聞。

楊淑芬：聖誕假期料有1,500旅行團離港

旅遊業議會總幹事楊淑芬今日在電台節目指出，聖誕假期為外遊旺季，預計約有1,500個旅行團離港，當中六成為前往內地的高鐵團，熱門選擇包括桂林、潮汕及肇慶等地，行程以3至4天為主。她表示，聖誕期間機票價格較高，旅行團以短線為主，韓國是受歡迎目的地；日本則因早前熊襲及地震事件，報團情況稍為回落。整體東南亞團量減少近兩成，但越南因新增富國島等景點、消費較低且酒店舒適，吸引不少市民前往度假。

入境方面，楊淑芬提到上月有超過6,000個內地團訪港，預計本月將有4,000多團，主要因旺季酒店房價上升所致。至於內地自由行旅客，由於交通便利，估計過半數即日往返。此外，她認為11月底本港發生大火，除夕煙花匯演取消，但本地仍有倒數活動，暫未見大量旅客因此取消行程。

