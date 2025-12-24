啟德郵輪碼頭︱新營運合約招標 引入4個KPI 包括停泊次數、商舖租用率 不達標須補償政府

政府今日（24日）就營運和管理啟德郵輪碼頭的租約公開招標，歡迎具有相關經驗和能力的投標者參與，獲選的營運商將負責營運和管理啟德郵輪碼頭，為期10年，如表現理想，政府可考慮與營運商續約5年。政府與現時碼頭營運商簽訂的租約，將於2028年5月31日屆滿，考慮到國際郵輪會早於兩年前訂下航程，為讓新合約下的碼頭營運商可盡快開始安排郵輪停泊事宜，政府現就下一份租約公開招標。

現有碼頭營運商租約至2028年屆滿

政府指，為確保獲選的營運商具備相關營運經驗和專業知識，投標者必須符合一些必要條件，包括自截標日起計的過往10年內，擁有至少連續3年營運郵輪碼頭的經驗，且曾接待總噸位160000噸或以上的郵輪。政府會就碼頭營運商的工作引入4個關鍵績效指標，包括每年郵輪停泊次數、每年非郵輪活動次數、每年非郵輪活動的訪客人數等。

增設四大KPI：郵輪停泊次數、非郵輪活動次數及訪客人數等

文體旅局發言人表示，《香港旅遊業發展藍圖2.0》中的《郵輪旅遊發展行動計劃》指出，政府的願景是推動香港作為亞洲國際郵輪樞紐。啟德郵輪碼頭的暢順運作對吸引更多郵輪停泊香港及推動香港的郵輪業發展十分重要。政府亦致力提升郵輪碼頭服務大眾的功能，善用碼頭的設施。

經檢視與碼頭營運商的租約條款及條件，以及諮詢相關持份者的意見，政府在下一份租約會作出兩項主要調整，以提升啟德郵輪碼頭的吸引力和競爭力。其一，整合現時碼頭範圍的管理安排，為改善郵輪碼頭管理及提升營運效率，下一份租約的營運商除了負責處理郵輪事務外，將需要負責管理碼頭的公共空間，包括位於二樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園。政府早前已收到14份由商業機構、文創產業和體育組織，以及青年創業者提交如何善用郵輪碼頭空間的意向書，大部分表示有興趣同時租用碼頭附屬商業區以及公共空間。私人機構或非牟利團體可租用碼頭的公共空間舉辦商業及其他活動，藉此推動更多非郵輪和商業活動在郵輪淡季及較少郵輪停泊的日子在郵輪碼頭舉行，以善用郵輪碼頭的空間。

採「雙信封」投標安排

其次，政府會就碼頭營運商的工作引入四個關鍵績效指標：每年郵輪停泊次數；每年非郵輪活動次數；每年非郵輪活動的訪客人數；以及附屬商業區的租用率。政府稱，考慮到碼頭營運商需時調整和適應碼頭運作，因營運商的表現未能達到指標而須向政府作出補償的條款將於租約第3年起生效。

是次招標會採用「雙信封」投標安排。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為百分之七十和百分之三十。非價格建議除了上述關鍵績效指標外，也包括有關碼頭營運和管理的執行計劃。投標者須於2026年5月22日或之前，把投標書放入添馬添美道2號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內遞交。

鄭泳舜冀吸引更多海內外大型郵輪抵港

民建聯立法會議員鄭泳舜歡迎提早交代郵輪碼頭招標安排，可讓當局有充裕時間挑選合適的營運商，並期望讓中標者能獲得充分準備時間，以按照新合約要求規劃未來的營運方向。他指，新招標條款明確引入關鍵績效指標，包括每年郵輪停泊次數，冀有助郵輪碼頭成為海外和內地郵輪的熱門停靠點，吸引更多旅客造訪。

鄭泳舜期望在新招標安排之下，郵輪碼頭能吸引更多海內外大型郵輪抵港，並與連鄰近的啟德「青年驛站」和啟德體育園形成更好的協同效應，進一步推動本港旅遊業。

邵家輝：引入KPI助提升營運效率

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，支持政府就啟德郵輪碼頭下一份租約進行公開招標的決定。他指出，國際郵輪公司一般需提前約兩年時間規劃航程，加上招標文書工作往往需時至少半年，故「提早作出妥善安排實屬必要。」

對於政府在下一份租約中引入四項關鍵績效指標，並訂明若營運商自租約第三年起未達標須向政府補償，邵家輝認為此舉有助推動營運效率。他解釋，隨著啟德體育園開幕，香港已受到國際關注，市民對啟德郵輪碼頭的發展抱有高度期望，過去碼頭曾因為使用率等問題引起社會關注，故「加入KPI可轉化為推動力，從而提升服務水平。」

邵家輝亦期望啟德郵輪碼頭能吸引更多高消費旅客訪港，從而帶動本地零售市道，為本港經濟注入活力。