Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數

社會
更新時間：12:57 2025-12-24 HKT
發佈時間：12:57 2025-12-24 HKT

聖誕天氣｜天文台今日（12月24日）表示，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚至明早抵達沿岸地區。本港地區下午及今晚天氣預測，下午短暫時間有陽光。今晚大致多雲，吹和緩東北風。

天氣︱天文台調低周五預測 最高僅17度

展望明日北風增強，天氣轉涼，市區跌至最低15度，比今日最高氣溫低了9度。聖誕節翌日市區氣溫進一步下降至最低約14度，新界部分地區寒冷。周末期間天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差較大。

須注意的是，天文台在24日上午11時半的最新一報中，預料周五聖誕翌日的最高氣溫為17度，比對上一報的最高氣溫低了1度。另外根據天文台「分區天氣預報」，預料新界多區於周五早上會跌至12度以下的「寒冷」水平，其中打鼓嶺更可能會低至9度。

天文台補充，一股東北季候風補充會在今晚至明早抵達華南沿岸，聖誕節假期該區雲量較多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。而乾燥的季候風會在周末至下周初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。預料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前