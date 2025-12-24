聖誕天氣｜明日顯著轉涼一日急跌9度 天文台調低周五氣溫預測 新界個別地區料跌至個位數

聖誕天氣｜天文台今日（12月24日）表示，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚至明早抵達沿岸地區。本港地區下午及今晚天氣預測，下午短暫時間有陽光。今晚大致多雲，吹和緩東北風。

天氣︱天文台調低周五預測 最高僅17度

展望明日北風增強，天氣轉涼，市區跌至最低15度，比今日最高氣溫低了9度。聖誕節翌日市區氣溫進一步下降至最低約14度，新界部分地區寒冷。周末期間天晴，早上仍然清涼，內陸地區日夜溫差較大。

須注意的是，天文台在24日上午11時半的最新一報中，預料周五聖誕翌日的最高氣溫為17度，比對上一報的最高氣溫低了1度。另外根據天文台「分區天氣預報」，預料新界多區於周五早上會跌至12度以下的「寒冷」水平，其中打鼓嶺更可能會低至9度。

天文台補充，一股東北季候風補充會在今晚至明早抵達華南沿岸，聖誕節假期該區雲量較多，氣溫逐步下降，早上相當清涼，內陸地區寒冷。而乾燥的季候風會在周末至下周初為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。預料一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸。