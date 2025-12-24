平安夜市道回暖 惟港人消費仍審慎 餐廳推套餐優惠 暫收7至8成訂座

今日（24日）是平安夜，不少市民也會出外食聖誕大餐慶祝，蘭桂坊協會總監張素媚向《星島頭條》表示，本港今年整體市道正慢慢回暖，惟速度未如想像中快，稱港人消費模式仍趨於審慎，因此蘭桂坊內的餐廳今年繼續推出定價吸引的聖誕套餐，平安夜正日的套餐低至75折的588元起，「這價錢在以往疫情之前是比較少見」。她指，留意到不少港人自製9日長假，於上周六起外遊，蘭桂坊餐廳至昨晚收到七至八成的訂座，料今日氣氛較好，會有更多人訂枱。

蘭桂坊聖誕氣氛濃厚 歐美客明顯增多

張素媚又指，今年除了內地旅客，更明顯感受到歐美旅客有所增多，加上不少來自韓國、泰國等各地旅客，今年蘭桂坊聖誕氣氛相當濃厚。她提到，蘭桂坊酒吧及夜店亦請來世界百強DJ坐鎮，與大家一同狂歡，聖誕派對和跨年倒數狂歡派對門票相當搶手，早已全數售罄，「熱鬧氣氛會由聖誕延續到新一年。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年聖誕期間餐廳生意較去年同期減少約一成，市民和旅客人均消費水平下降，其中本地市民消費跌幅逾一成，而旅客消費跌幅更接近兩成。雖然旅客人數不少，但受經濟不景等問題影響，餐廳不敢大幅加價，部分甚至比往年價格低約5%。他提到，近期因大埔火災事件，市民慶祝情緒減弱，聚會及節日活動推遲。亦有不少市民選擇外遊，令本地餐飲業生意受壓，尤其自助餐等更受影響。

他表示，內地旅客因沒有聖誕假期，或會選擇周末特意來港感受聖誕氣氛，希望來自較遠地區的旅客在港停留時間增加，從而對生意有幫助。他提到，港島一帶慶祝活動較多，相信能帶動區內餐飲消費。

酒店房價上漲 入住率高一成

至於訪港旅客，香港旅館業協會創會會長梁大衛向《星島頭條》表示，協會早前調查約100間位於油尖旺及銅鑼灣等旅客熱門地區的會員旅館，發現今年聖誕假期即12月24至25日的訂房率較去年同期增加8%，入住率則高出10%。房價較去年上升約10%至12%，單人房去年聖誕期間約340元，今年則升至約380元；雙人房去年聖誕期間約480元，今年升至約550元。

他指出，香港近年積極舉辦大型活動，配合新景點及有效宣傳，令旅客感覺新鮮，提升來港意欲。今年聖誕期間的訂房時間亦比往年更早，「往年多在11月才訂，今年10月已經開始」，反映旅客對香港盛事活動有期待，「演唱會、展覽等大型活動吸引大量旅客，有人選擇留港過夜，帶動旅館需求。」他表示，盛事經濟對旅館業及整體經濟均有顯著幫助，建議政府持續推動至少3年，並保持宣傳力度，以鞏固成效。

民建聯立法會議員梁熙表示，其家族管理旗下酒店的價格近期顯著上漲，當中12月25日，即聖誕節正日的房價按年上升7%，而下月1日晚的房價更大幅飆升88%。他解釋，聖誕節晚的漲幅主要受長途航班增加帶動，歐美及內地旅客需求持續增長，而1月1日的驚人漲幅，則額外受到內地知名歌手周深來港舉辦演唱會的推動。

記者：趙克平、蔡思宇、黃子龍