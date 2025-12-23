Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麻疹．外地輸入︱7個月大男童確診 父母均未接種疫苗 母親發燒待檢測

社會
更新時間：20:52 2025-12-23 HKT
發佈時間：20:52 2025-12-23 HKT

衞生防護中心正調查一宗外地輸入麻疹個案，涉及一名7個月大男童，目前正接受隔離治療，情況穩定。男童尚未到適齡接種第一劑麻疹疫苗，而他的父母均未曾接種麻疹疫苗，其中母親出現發燒徵狀，中心正安排檢測。

正聯絡診所接觸者 評估麻疹免疫力

中心調查顯示，男童於12月17日起出現發燒、咳嗽及流鼻水等病徵，並於12月19日求醫。他於12月21日出現皮疹，同日到明愛醫院急症室求醫並留院治療。臨床樣本檢測結果顯示，男童對麻疹病毒核酸呈陽性反應。

中心續指，男童於10月1日至12月16日期間曾逗留外地，由於他在整個潛伏期內均不在香港，故此個案被列為外地輸入。流行病學調查顯示，男童尚未到適齡接種第一劑麻疹疫苗。其父母為家居接觸者及同行人士，兩人均未曾接種麻疹疫苗，其中母親於12月18日出現發燒，中心正為其安排檢測。

除求診外，男童在傳染期內主要留在家中。中心正聯絡曾於12月19日同一時段到訪該私家診所的接觸者，以評估他們是否具備麻疹免疫力，並安排未具免疫力的接觸者接種麻疹疫苗。中心將繼續對相關接觸者進行醫學監察，並要求相關私家診所負責人如發現有麻疹病徵人士，應向中心報告以便跟進。中心的調查工作仍在進行中。

中心提醒未具備麻疹免疫力的市民，外遊前應完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。

