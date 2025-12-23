元朗水蕉新村套丁案︱辯方需時研究上訴庭判詞 案件押後下周一再訊
發佈時間：17:18 2025-12-23 HKT
「村屋大王」王光榮及元朗區議員、水蕉新村村長程振明，涉嫌自1991年至2017年「套丁」發展元朗十八鄉「曉門」項目，款額達10億元。多名元朗原居民涉嫌串謀詐騙地政總署，被控串謀詐騙罪。其中5人原訂昨於屯門裁判法院開審，惟上訴庭今早為相關套丁上訴案宣判，控辯雙方需時閱讀判詞，裁判官覃有方決定押後審訊至下星期一，其間被告續准保釋。
覃官甫開庭指出，上訴庭在判詞中對控罪亦表達了看法，關注控方是否需就控罪作草擬；控方回應需再次諮詢律政司意見。辯方亦提申請押後案件至下周一，指需時閱讀判詞。覃官表示，儘管上訴庭的判詞中「大篇章唔關呢件案事，關處理嘅大律師事」，惟仍批准押後案件至下周一，屆時視乎情況決定提訊或續審。
本案5名被告依次為42歲建築工人陳永堅、56歲質量控制員楊啟光、42歲水電工駱天龍、58歲的士司機黃觀勝，及62歲的士司機陳志明，同被控於1991年至2017年期間，向地政總署申請建屋牌照期間，與程振明及其他人士串謀詐騙地政總署，訛稱為有關土地的唯一合法註冊業權人，藉虛假陳述誘使地政總署向被告批出興建丁屋的建屋牌照。王光榮程振明案現正於區域法院審訊，案件明年9月8日續審。
案件編號：TMCC144/2025 （Consolidated）
法庭記者：黃巧兒
