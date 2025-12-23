3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 准保釋等候上訴

西環堅尼地城泳池外去年發生奪命交通意外，有外公帶同2名年幼外孫女及外傭過馬路時，疑因衝紅燈遭電車撞倒，當中3歲女童被捲車底身亡。50歲電車司機經審訊後被裁定不小心駕駛罪成，今於東區裁判法院被判入獄4星期。暫委裁判官鍾穎詩判刑時指，本案涉及無法扭軚迴避的電車，碰撞無可避免，均屬減刑因素。辯方求情時，被告一度眼泛淚光。

官：碰撞無可避免屬減刑因素

鍾官指出，背景報告及求情信均反映對被告的正面評價，顯示被告盡忠職守。鍾官指出，防止人命傷亡為所有駕駛罪行的核心目的，本案中被告的視線開闊，沒有阻擋，當時下雨車速約為每小時16公里，被告缺乏專注而未能更早留意到行人，最終導致3人受傷、一人死亡。

鍾官進一步提及本案獨特性，被告駕駛不能扭左或右軚以迴避的電車，電車需時停下，以及碰撞無可避免等，「都係大大嘅減刑因素」。再加上被告過往駕駛紀錄良好、無案底，鍾官最終判處4星期監禁。辯方申請保釋等候上訴，獲鍾官批准，被告獲准以1萬元保釋。

女童當日被撞捲車底，消防員到場拯救傷者。讀者提供圖片

外公攜兩孫女衝紅燈

辯方今補充求情指，被告還押期間有深切反省，深感內疚，他願意承擔所有責任。辯方另呈上一系列求情信，指被告是位盡責的父親、丈夫，照顧家庭，無不良嗜好。被告的工作表現獲得肯定，曾兩年當選最佳車長，多名同事亦有聯署支持，辯方冀法庭從輕發落。

被告李要東，被控於2024年8月15日在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，不小心駕駛展示號碼38的電車。

涉案德輔道西路段車速限制為每小時50公里，案發當日早上約10時40分，被告駕駛電車在該路段行駛，當時有雨，道路及電車軌道濕滑，但電車機件操作正常。男子袁盧海當時身處涉案路段行人過路處的安全島，他手抱3歲外孫女、即本案死者，及牽着另一名6歲外孫女，而外傭亦同行，4人橫過馬路時被電車撞上，當時行人過路燈為紅燈，而行車交通燈號為綠燈。事件導致3歲死者身亡，其餘3人則身體擦傷。

案件編號：ESCC383/2025

法庭記者：雷璟怡

