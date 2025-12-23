粵車南下︱單線雙程迎頭遇上點算好？專家籲港車讓粵車：左軚較難判斷對頭車距離

「粵車南下」入境市區安排今日（23日）凌晨零時起實施，每天100個名額，首批合資格掛「FT」字頭車牌的左軚廣東私家車，今晨陸續經港珠澳大橋駛入香港市區，每次停留最多3日。社會關注左軚車司機會否因不適應在右軚地方駕駛，以及兩地駕駛文化差異等，從而引發交通意外。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《星島頭條》訪問時表示，相信「粵車」在初期必然會不習慣，例如內地是「右上左落」，與本港相反；十字路口轉左轉右時，「睇位方向」亦不同。他又指，本港路窄，加上部分郊外景點實施「單線雙程」，故雙向行駛的車輛，有機會在迎頭時發生碰撞。

李耀培：泊車勢成粵車難點

李耀培表示，本地司機在「港車北上」雖同樣面臨左右軚習慣不一，但內地路闊，問題不大。相反，本港車多路窄，而不少國內電動車體積較大，粵車南下或需時適應。他又坦言，本港部分停車場「又逼又細」，路旁咪錶位也不易泊入，因此泊位也將成粵車司機的難點之一。因此，他建議粵車司機前往景點前，先查清該處有否合適泊位，倘無停車位要泊街，司機須留在車上，否則容易被「抄牌」。

見「FT」字頭粵車勿跟車太貼

對於本港司機而言，李耀培提醒有三點注意。首先，當見到車牌「FT」字頭的粵車，盡量不要跟車太貼，免生意外，指他們大多非職業中港司機，在右軚地方駕駛經驗不多。其次，內地是靠左行駛（內地左線為快線，與香港相反），故左軚車在十字路口轉右時容易有盲點。最後，在單線雙程的山區尤其危險，迎頭時，左軚司機較難判斷與對頭車距離，故建議本港司機在這些時候「停低，讓佢哋行咗先。」

不過，李耀培也坦言，首批粵車南下的司機，相信大多都是很有興趣才會申請、搞手續，認為他們「唔會亂飛」，也會愛惜車輛和守規則。他又指，逾半內地車輛為電動車，需留意有否足夠國標充電樁配套，亦可購買原廠轉接充電頭，以方便在本港其他充電樁充電。

記者：陳俊豪

相關新聞：

粵車南下｜首批粵車午夜起抵港 排頭位過關司機：「等咁長時間就係為咗呢一刻」

粵車南下｜陳美寶指反應理想 100名額預約近爆滿 汽車協會籲港車保持距離

粵車南下︱竹篙灣電動車充電站投入運作 提供9個快速充電位 有歐標及國標