信和集團與黃廷方慈善基金聖誕傳愛 攜手各界夥伴送上溫暖支援

信和集團與黃廷方慈善基金多年來心繫社區，各界夥伴攜手，為有需要人士送上溫暖支援。在象徵愛與希望的聖誕節，集團及基金祝福化作行動。集團的義工隊走訪不同地區，向基層家庭及長者送上祝福。同時，基金向超過80家社區夥伴機構捐款，感謝他們多年來的奉獻和對社區服務的支持，並向208名基層家庭的中學生頒發了「黃廷方獎學金」，希望這份鼓勵能化作他們實現夢想的動力，為社區播下更多希望的種子，讓聖誕的祝福延續。

基金捐贈對象涵蓋多個範疇

黃廷方慈善基金自2010年成立至今，一直致力透過社區夥伴合作扶貧濟困，支援弱勢社群及社會福利事業。是次獲捐助的中小型機構，包含復康服務支援、精神健康支援、兒童及青少年發展、少數族裔等多個範疇，回應社會多元需要。

集團指，趁着聖誕節積極走入社區，透過義工隊「信和友心人」在「寶血兒童村」、學校和過渡性房屋項目「普綠軒」等地點展開探訪，為基層家庭、學生及傷健人士送上禮物包祝福。部分學生還將禮物轉贈給其他有需要的孩童，延續行善分享的力量，別具意義。集團又邀請超過200名傷健人士及基層家庭，分別到香港富麗敦海洋公園酒店及香港黃金海岸酒店享用自助午餐，並派發禮物，共度溫馨時光。此外，集團繼續推展「愛心暖湯行動」，向逾700位居於香港5個地區的長者送上窩心熱湯，在冬日為社區增添暖意。

集團董事：冀獲獎學金學生傳承「授人以漁」精神

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，多年來，集團有幸與社區夥伴並肩前行，特別感謝在社區扎根的社福機構及宗教團體，為有需要人士提供專業而適切的支援，讓關愛與互助的精神在社區中傳開。基金一向秉持「助人自助」的理念，深信關愛不僅僅是提供援助，更在於鼓勵和啟發，讓受助者能自立自強，邁向更美好的未來。黃廷方獎學金計劃正是這個理念的最佳體現，也見證無數年輕人積極學習、勇敢追夢。2015年以來，獎學金計劃在香港獎勵了1,357名學生，願他們未來以不同方式回饋社會，讓「授人以漁」的精神傳承下去。展望新一年，基金將繼續與各界攜手，凝聚力量，共建關愛共融的社區。